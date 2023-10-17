ДТП приводят казахстанцев к долгам, заявила эксперт

Аварии с участием авто приводят к денежным расходам, что грозит просрочками по кредитам. Также после аварий граждане на 30% чаще оформляют новые займы. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) может привести к серьезным последствиям в виде порчи транспорта и ухудшения здоровья. А это выражается в финансовых убытках.

При этом даже страховые выплаты виновного лица по ОГПО могут не покрыть весь ущерб для авто.

Как сообщила председатель правления Государственного кредитного бюро (ГКБ) Линара Ануарбекова в рамках выступления на форуме Digital Bridge, ДТП также влияют на кредитную нагрузку граждан.

Кредиты и ДТП

По словам эксперта, в течение трех месяцев после наступления ДТП казахстанцы на 30% чаще оформляют новые займы. При этом также ухудшается способность граждан обслуживать уже имеющиеся кредиты.

"Субъекты в течение трех месяцев после ДТП в среднем имеют просроченную задолженность на 60% выше. Чем выше размер страховых премий, тем больше просроченная задолженность субъекта в течение месяца после ДТП", – отметила Линара Ануарбекова.

Подобная статистика, согласно сообщению эксперта, может применяться для анализа возможностей заемщика при предоставлении кредитного отчета. Это в свою очередь должно снизить вероятность выдачи "плохих" кредитов.

Оформление полиса. Иллюстративное фото: freepik.com/rawpixel.com

Другими словами, после попадания в аварию казахстанцы с большей вероятностью могут столкнуться с просрочками по займам. Также им чаще приходится оформлять новые кредиты, что может быть связано с расходами на восстановление своего автомобиля.

Напомним, что в рамках форума также был представлен новый мобильный сервис в страховании — "Европротокол".

Что изменит новый сервис

Под термином "Европротокол" принято обозначать упрощенную схему оформления документов о ДТП. Она позволяет получить выплаты по обязательной страховке (ОГПО) без привлечения сотрудников полиции.

Это позволит существенно сократить сроки получения страховых выплат с 92 до 6 рабочих дней, одновременно снижая нагрузку на дорожную полицию и суды.

Европротокол будет официально запущен с 1 января 2024 года.

При этом подобную процедуру можно будет применить в случае, если в ДТП участвуют только два транспортных средства, отсутствует вред жизни и здоровью людей, а также не пострадало имущество третьих лиц.

Обе стороны должны иметь ОГПО и прийти к согласию, кто является виновником, а кто пострадавшим в результате ДТП. Также им нужно согласиться, что сумма ущерба оценивается в пределах установленного лимита в 100 МРП (может составить 369 200 тенге в 2024 году).

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