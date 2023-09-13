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30 лет независимости Казахстана

Больше денег за страхование автомобилей начали отдавать казахстанцы

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Спор о страховых выплатах
Страховые выплаты. Иллюстративное фото: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Казахстанские автовладельцы начали отдавать больше денег за добровольное страхование транспортных средств. За последние пять лет объем страховых взносов (премий) вырос в 5,6 раза, сообщает Ranking.kz.

К июлю текущего года в Казахстане насчитывалось порядка 4,4 млн легковых автомобилей. Это на 11,4% или на 444,6 тыс. авто больше, чем было годом ранее. На этом фоне вырос и отечественный рынок автострахования. Причем в первую очередь в секторе добровольного страхования автотранспорта.

Так, объем премий, то есть взносов казахстанцев в страховые компании (СК) по добровольному имущественному страхованию автотранспорта (КАСКО) за январь-июль 2023 года достиг рекордных 63,9 млрд тенге – это сразу в 2,4 раза больше, чем было в аналогичном периоде 2022 года.

Для сравнения: за весь прошлый год объем собранных страховыми компаниями премий по КАСКО составил лишь 56,5 млрд тенге. За пять лет он вырос в 5,6 раза, а за десятилетие – сразу в 11,9 раза.

Рост сегмента добровольного автострахования
Рост сегмента добровольного автострахования. Инфографика: ranking.kz

Где чаще всего оформляют КАСКО

В настоящее время добровольное имущественное страхование в Казахстане предлагают 14 компаний. При этом в десяти из них можно оформить КАСКО онлайн.

Чаще всего казахстанцы в 2023 году выбирали СК "Евразия" – этой компании за 7 месяцев автовладельцы заплатили более 9,8 млрд тенге. Следом идет СК "Халык" – 8 млрд тенге, а на третьем месте расположилась СК Freedom Finance Insurance – 6,8 млрд тенге.

Где чаще оформляют КАСКО
Где чаще оформляют КАСКО казахстанцы. Инфографика: ranking.kz

Как отмечают аналитики, доля премий по КАСКО от всех поступлений по страховым премиям выросла с 5% в январе-июле 2022 года до 9,3% в аналогичном периоде 2023 года.

А непосредственно от премий по добровольному имущественному страхованию – с 12,1% сразу до 21%.

Доля премий по добровольному страхованию автотранспорта
Доля премий по добровольному страхованию автотранспорта. Инфографика: ranking.kz

С таким приростом сегмент добровольного страхования по объемам страховых премий почти догнал сектор обязательного автострахования, который за 7 месяцев 2023 года составил порядка 68,7 млрд тенге, то есть лишь на 7,4% больше объема премий по КАСКО, хотя годом ранее превышал его в 2,4 раза.

Как считают аналитики, взлет интереса к КАСКО говорит о том, что автовладельцы стали более ответственно подходить к страхованию своих транспортных средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2036464-bolshe-deneg-za-strahovanie-avtomobiley-nachali-otdavat-kazahstantsy/

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