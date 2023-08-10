Кто оплатит ремонт старых ТЭЦ в Казахстане

ТЭЦ. Иллюстративное фото: Dzmitry Kaprusynka / Getty Images

Аварии на некоторых теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) в 2022 году привели к чрезвычайным происшествиям. О том, как их будут восстанавливать и почему объекты не были застрахованы, читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос обслуживания и ремонта казахстанских ТЭЦ стал крайне важным после череды аварий, имевших место прошлой зимой.

Это также открыло новую проблему – в правительстве страны сообщили, что опасаются за состояние сразу нескольких ТЭЦ.

"Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах.

Это ответственность правительства и всех акимов. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось", – прокомментировал ситуацию президент РК Касым-Жомарт Токаев.

В то же время сообщалось, что финансирование ремонта и модернизации данных объектов планируют за счет госбюджета и программы "Тариф в обмен на инвестиции". Это в свою очередь повышает нагрузку на потребителей – дорожают коммунальные услуги.

Однако, как отмечает заместитель председателя правления страховой компании "Халык" Сергей Гаврилов, помочь в этой ситуации могло бы наличие страхования инфраструктурных объектов.

Выгода от страховки инфраструктурных объектов

Согласно сообщению эксперта, стоимость страхования для объектов вроде ТЭЦ, НПЗ, ГЭС, ГРЭС и так далее определяется индивидуально, в зависимости от многочисленных факторов. Но в итоге стоимость полиса может покрыть возникшие расходы.

Теплоэлектроцентраль. Иллюстративное фото: CHP / Getty Images

Например, из-за аварии ТЭЦ или другой объект могут простаивать, пока проводятся ремонтные работы. А это грозит убытками и рисками для населения.

И если объект был застрахован, то эти моменты покрыл бы страховщик, независимо от срока простоя: будь это неделя или несколько месяцев. А значит, что не пришлось бы тратить огромные суммы денег на ремонт за счет госбюджета, собственных средств предприятия или денег потребителей.

"Недавно на одном газоперерабатывающем заводе по причине короткого замыкания между жилами силового кабеля произошел пожар. В результате пламя повредило имущество застрахованного объекта на сумму почти 2 млн долларов, которые мы выплатили в рамках заключенного договора.

А если бы объект не был застрахован, то все затраты понес собственник. К слову, страховой полис стоил значительно меньше.

В любом случае, сравнивая стоимость страхования и, к примеру, стоимость устранения последствий пожара на НПЗ, наличие страхового полиса выгодно в несколько раз", – отмечает Сергей Гаврилов.

Застрахованы ли казахстанские ТЭЦ

Страхование инфраструктурных объектов является распространенной мировой практикой. Однако не все из них оказались защищены в Казахстане.

"Некоторые из перечисленных объектов в нашей стране безусловно застрахованы – это, в первую очередь, крупные нефтегазовые проекты Казахстана, где присутствует доля иностранных инвестиций (такие как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган)", – отмечает эксперт.

Монеты. Иллюстративное фото: Indysystem/Getty Images

За счет этого данные объекты всегда вовремя ремонтируются и обслуживаются, так как малейший простой в работе грозит миллионными убытками, а такие финансовые потери ни одна из заинтересованных сторон нести не намерена.

Но с другими сферами в Казахстане имеются серьезные сложности.

"Этого же не скажешь про объекты, находящиеся в частной собственности – в этом случае подход к бизнесу у владельцев кардинально отличается.

Так как в основном вся энергетическая инфраструктура Казахстана является историческим наследием Советского Союза, за годы независимости капитальный ремонт и реконструкция на них не осуществлялись.

При этом страховые компании осознанно не берутся страховать такие объекты, так как:

из-за амортизации очень непросто определить страховую сумму;

разместить такой "убыточный" объект в перестрахование достаточно тяжело, ведь после этапа оценки требуется провести "предстраховой сюрвей" и оценить рисковую составляющую, а после рекомендации сюрвейера выполнить или запланировать их выполнение. И только потом можно идти на рынок за размещением и получением котировок.

И с большой долей вероятности ответ международных перестраховщиков будет отрицательным ввиду неудовлетворительного состояния объекта", – сообщает заместитель председателя правления страховой компании "Халык".

Монеты. Иллюстративное фото: AndreyPopov/Getty Images

Как должны быть застрахованы ТЭЦ и прочие объекты

Эксперт отмечает, что в страховой практике для инфраструктурных объектов имеется два вида страхового покрытия.

Первый подразумевает возможность выбора страховых случаев: пожар, удар молнии, взрыв, стихийные бедствия, землетрясение, противоправные действия третьих лиц и так далее.

Второй – это защита от всех возможных рисков, в том числе от падения летательных аппаратов, актов терроризма и вандализма, а также другие дополнительные секции.

"Самым затратным является страхование от перерывов в производстве – ремонт или замена поврежденных деталей, на что может потребоваться от недели до нескольких месяцев. И вне зависимости от этого страховая компания должна будет заплатить за весь период времени, пока энергообъект простаивал", – сообщает Сергей Гаврилов.

Поэтому, как отмечает эксперт, наличие страховки по важным инфраструктурным объектам, таким как ТЭЦ, могло бы помочь быстрее и эффективнее для госбюджета решить вопрос финансирования ремонтных работ в случае ЧП.

Однако из-за текущего неудовлетворительного состояния объектов и отсутствия модернизации страховые компании могут отказать в их страховании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2031821-kto-oplatit-remont-staryh-tets-v-kazahstane/