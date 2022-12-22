Когда казахстанцам разрешат незначительные ДТП оформлять без полиции

Поврежденный автомобиль. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане будет введен европротокол для дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Благодаря нему водители смогут оформлять ДТП без привлечения полиции. Когда в стране введут упрощенный протокол, сообщил портал “Колеса”.

В скором времени казахстанские водители, которые попали в незначительное ДТП, смогут оформлять его без вызова на место происшествия полиции. Соответствующие поправки в Правила дорожного движения РК (ПДД) внесли накануне специальным постановлением правительства.

Как отмечается, изменения вступают в силу 1 января 2024 года. С этой даты в правилах дорожного движения начнет действовать новое определение: “упрощенное оформление дорожно-транспортного происшествия — оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников органов внутренних дел”.

При этом также присутствуют и другие поправки, которые дополняют эту формулировку. Так, например, в пункте 8 ПДД добавят пояснение, что упрощенное оформление аварии возможно только в случае если нет пострадавших и оба участника происшествия пришли к согласию.

После этих изменений должны внести поправки и в закон «О страховании ГПО». В результате оформлять по европротоколу, то есть по упрощенной схеме, можно будет аварии с участием двух машин (включая автомобили с прицепами и полуприцепами) при соблюдении следующих условий:

оба водители имеют страховые полисы;

в происшествии пострадала только техника;

водители не имеют разногласий по поводу всех нюансов ДТП;

оба участника согласны с размерами страховых выплат;

оформление ДТП должно проходить путем составления декларации с использованием информационных систем страховой компании и организации по формированию и ведению базы данных.

При этом водители все равно должны оставаться на месте происшествия пока не получат от страховщика уведомление о принятии декларации.

Как отмечают эксперты, такая упрощенная система действует во многих странах мира, в том числе в России (с 2009 года) и в странах Евросоюза. В целом оформление аварий по европротоколу должно экономить время водителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2002625-kogda-kazahstantsam-razreshat-neznachitelnye-dtp-oformlyat-bez-politsii/