Ряд бесплатных медуслуг может оказаться недоступным в Казахстане, сообщили в палате предпринимателей

Прием у врача. Иллюстративное фото: Inside Creative House/Getty Images

В рамках системы медстрахования казахстанцы могут получать бесплатное лечение в различных медучреждениях. Но их услуги могут оказаться недоступными. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

На риск ухудшения ситуации с доступом населения к медорганизациям, оказывающим бесплатные клинико-диагностические услуги, сообщают в Национальной палате предпринимателей "Атамекен".

Указывается, что организации жалуются на линейную шкалу оценки исполнения договора, введенную Минздравом РК с 1 февраля 2023 года. А это может грозить приостановкой ряда бесплатных медуслуг для населения.

Причины выявленных рисков

Линейная шкала – это механизм расчета суммы оплаты в случаях превышения месячной суммы договора закупа услуг без учета результатов мониторинга договорных обязательств по качеству и объему медицинских услуг.

То есть она создана для расчета в тех случаях, когда происходит превышение суммы, предъявленной поставщиком услуг (медорганизацией), над месячной суммой, предусмотренной договором закупа услуг Фондом медицинского страхования (ФМС).

И процесс перечисления оплаты от ФМС к медорганизациям по этой шкале может затянуться. Как отмечают в источнике, из-за этого задолженность только по двум лабораториям за 2023 год превышает 8,4 млрд тенге.

"При этом медицинские организации-поставщики до сих пор не оплатили долг за прошлый год, который составляет 1,1 млрд тенге (было более 4,5 млрд тенге)", – сообщают в палате предпринимателей.

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

Получается, что из-за отсутствия оплаты от ФМС за фактически оказанные услуги, медицинские компании сталкиваются с тем, что они не могут:

выполнить в полной мере свои договорные обязательства;

выплатить заработную плату работникам;

приобрести необходимые лекарственные средства и медицинские изделия.

В итоге это отражается на качестве предоставления медицинских услуг населению и их доступности.

Также в сообщении затрагивается ситуация, связанная с приписками фальшивых медуслуг на имя казахстанцев – в палате предпринимателей считают, что такие случаи могли возникнуть из-за отсутствия интеграции медицинских информационных систем.

"Однако необходимо понимать, что медорганизациям просто невыгодно их допускать, так как размеры штрафов за приписки составляют 300% от стоимости услуги", – указывает Назгуль Кабдрахманова, директор департамента медицинских услуг НПП "Атамекен".

Позиция и объяснения от фонда

Ранее в ФМС сообщали о причинах задержки финансирования медучреждений.

Так, при превышении медорганизациями ежемесячных лимитов финансирования фонду приходится проводить внеплановую проверку на предмет обоснованности, достоверности, полноты и качества оказанных медуслуг.

Фонендоскоп и калькулятор. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

А в условиях роста числа фактов приписок фиктивных услуг и других нарушений со стороны медорганизаций такие проверки становятся необходимыми. И только по результатам внепланового мониторинга принимается решение об оплате оказанных медицинских услуг сверх прописанной в договоре суммы.

При этом, если суммы, предъявленные поставщиками услуг (медорганизациями), не превышают этих лимитов, то оплата от фонда, согласно сообщению ФМС, поступает оперативно и в полном объеме.

Также отмечается, что на рядовых пациентах весь вышеописанный процесс никак не должен отражаться. Медорганизации в рамках договорных обязательств не имеют права отказывать в оказании помощи населению, обосновывая это задержкой финансирования.

А при получении такого отказа казахстанцы могут сообщить о нарушении своих прав по номеру 1406, а с 1 июня 2023 года – по номеру 1414. Также по этому номеру можно узнать, какие бесплатные лекарства положены гражданам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2022153-nekotorye-besplatnye-meduslugi-mogut-okazatsya-nedostupnymi-v-kazahstane-soobschili-v-palate-predprinimateley/