Новые штрафы за репосты в соцсетях грозят казахстанцам

Ответственность граждан в Интернете обычно касается только их прямых сообщений и публикаций с нарушениями закона. Но теперь это может затронуть и репосты. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане рассматривается законопроект о введении штрафов за репосты противоправного контента в социальных сетях, который уже одобрен мажилисом.

Противоправный контент включает призывы к подрыву конституционного строя, экстремизм, пропаганду насилия и другие нарушения, определенные в законе "Об интернет-платформах и интернет-рекламе".

Эксперты отмечают риски широкого толкования понятия "противоправный контент" и возможные злоупотребления при применении новых мер, подчеркивая важность прозрачности экспертизы и четкого судебного разбирательства.

В Казахстане действуют меры наказания за оскорбления в соцсетях: от домовых чатов до комментариев под различными публикациями. За это может грозить штраф на сумму до 200 МРП (786 400 тенге в 2025 году).

Как сообщает Telegram-канал "Свидетель", в скором времени подобные меры наказания могут последовать не только за размещение противоправного контента, но и за распространение – то есть репосты.

Соответствующий законопроект "О профилактике правонарушений" прошел одобрение на пленарном заседании мажилиса 15 октября.

В чем суть новых мер

Как отмечается в источнике, определение понятия "противоправный контент" уже имеется в действующем законе "Об интернет-платформах и интернет-рекламе" (статья 14, пункт 1) и подразумевает:

призывы к подрыву конституционного строя;

экстремистскую и террористическую деятельность;

пропаганду жестокости, насилия;

содержание, связанное с наркотиками, и тому подобное.

Переписка в соцсетях. Иллюстративное фото: asiandelight/Getty Images

"Если орган внутренних дел или другое ведомство выявляет возможный противоправный материал, он не выносит решение сразу – материал направляется на экспертное заключение.

Эксперт проверяет, соответствует ли содержание формальным признакам противоправного контента. Даже при наличии заключения эксперта окончательное решение принимает суд.

То есть административная ответственность может наступить только по решению суда", – сообщается в источнике.

Следует отметить, что пока подобной статьи нет в Кодексе об административных правонарушениях, но ее внедрение обсуждалось в рамках заседания.

Риски применения штрафов за репосты

В свою очередь в источнике указывается, что определения, входящие в список "противоправного контента", могут оказаться слишком размытыми. Поэтому могут возникнуть риски их широкого толкования.

"Возможные злоупотребления: кто-то может считать, что ограничения могут применяться не только к действительно опасному контенту, но и к выражению спорных или непопулярных мнений. Поэтому важна прозрачность экспертизы и четкое судебное разбирательство", – отмечается в источнике.

Напомним, что за рекламу финансовых пирамид казахстанцам грозит серьезное наказание.

Также штрафы могут назначить за нецензурную брань в социальных сетях.

А блогерам, которые устраивают лотереи, вовсе грозит уголовная ответственность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.