Астанчанка получила штраф за грубость в соцсети

В Астане суд признал виновной казахстанку, которая использовала нецензурную брань в Instagram. Ее оштрафовали на 78 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

В столичном специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям сообщили, что 11 сентября этого года астанчанка использовала нецензурную лексику в Instagram - тем самым проявила неуважение к обществу и нарушила общественный порядок.

По данному факту было возбуждено административное дело за мелкое хулиганство - статья 434 часть 1 КоАП. В суде правонарушитель осознала противоправность своих действий, раскаялась и дополнила, что на ее иждивении находятся малолетние дети.

"Суд признал М. виновной по ст.434 ч.1 КоАП и назначил штраф в размере 20 МРП (78 тыс. тенге). Наказание наложено с учетом обстоятельств дела, степени и характера совершенного деяния, личности виновной и наличия двоих малолетних детей", - рассказали в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее жителя Атырау наказали за нецензурную брань на своей странице в Instagram. Ему назначили 15 суток ареста. А в Кызылорде водителя наказали за то, что он выражался нецензурной бранью в адрес пешехода. По словам потерпевшего, водитель начал кричать на него из своей машины и требовать, чтобы он переходил дорогу быстрее. В суде нарушитель раскаялся в содеянном.

