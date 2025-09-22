Астанчанка получила штраф за грубость в соцсети
Опубликовано:
В Астане суд признал виновной казахстанку, которая использовала нецензурную брань в Instagram. Ее оштрафовали на 78 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.
В столичном специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям сообщили, что 11 сентября этого года астанчанка использовала нецензурную лексику в Instagram - тем самым проявила неуважение к обществу и нарушила общественный порядок.
По данному факту было возбуждено административное дело за мелкое хулиганство - статья 434 часть 1 КоАП. В суде правонарушитель осознала противоправность своих действий, раскаялась и дополнила, что на ее иждивении находятся малолетние дети.
"Суд признал М. виновной по ст.434 ч.1 КоАП и назначил штраф в размере 20 МРП (78 тыс. тенге). Наказание наложено с учетом обстоятельств дела, степени и характера совершенного деяния, личности виновной и наличия двоих малолетних детей", - рассказали в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, ранее жителя Атырау наказали за нецензурную брань на своей странице в Instagram. Ему назначили 15 суток ареста.
А в Кызылорде водителя наказали за то, что он выражался нецензурной бранью в адрес пешехода. По словам потерпевшего, водитель начал кричать на него из своей машины и требовать, чтобы он переходил дорогу быстрее. В суде нарушитель раскаялся в содеянном.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2288916-astanchanka-poluchila-shtraf-za-grubost-v-socseti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах