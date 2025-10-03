jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Как легально сдавать квартиру и не платить налог в Казахстане

      Опубликовано:

      Ключи от жилья
      Аренда жилья. Иллюстративное фото: freepik.com

      С 2026 года самозанятые казахстанцы смогут сдавать жилье в аренду и не платить налоги. Останутся только соцплатежи. Эти правила не касаются гаражей, парковок и кладовок. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане с 2026 года вводят новый специальный налоговый режим с нулевой налоговой ставкой. Воспользоваться им смогут самозанятые казахстанцы, которым не нужно будет становиться индивидуальными предпринимателями (ИП), чтобы вести бизнес.

      В этом специальном налоговом режиме на самом деле нет подоходного налога, самозанятые казахстанцы будут платить лишь социальные платежи в общем размере 4% от дохода:

      • 2% – пенсионные взносы;
      • 1% – медицинская страховка;
      • 1% – социальные отчисления.

      При этом есть четкий список разрешенных видов деятельности, по которым можно применять специальный налоговый режим для самозанятых. В него попала и сдача в аренду жилой недвижимости.

      Как отмечает портал "Крыша", работать налоговый режим будет через мобильное приложение и принцип будет простой:

      1. указываем доход;
      2. система считает соцплатежи;
      3. оплачиваем.

      Как перейти на новый налоговый режим

      Чтобы платить как самозанятый, ничего особенного делать не нужно. Если гражданин работал по патенту, нужно будет со следующего года подать уведомление о переходе на этот специальный налоговый режим, ведь патент будет отменен в 2026 году.

      Если же гражданин начнет заниматься арендой только в следующем году, то ему достаточно будет зарегистрироваться в приложении как самозанятый – началом деятельности будет дата получения первого чека.

      Кто не сможет сдавать недвижимость как самозанятый

      У специального налогового режима для самозанятых есть свои ограничения:

      • во-первых, им могут воспользоваться только те, кто имеет доход не более 300 МРП в месяц (предположительно 1 297 500 тенге в 2026 году), работает только с физлицами, не нанимает работников и является гражданином Казахстана;
      • во-вторых, под новые правила не попадают нежилые помещения, в том числе гаражи, склады, кладовки, парковки – легально их сдавать смогут только ИП, а там ставки выше и нужна официальная регистрация.

      Таким образом, у арендодателей в 2026 году появится возможность заниматься своей предпринимательской деятельностью, не платить подоходный налог и при этом сохранять свою социальную защищенность: доступ к пенсионной системе, бесплатной медицине и социальной страховке.

      Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане будут по-новому учитывать скрытые доходы граждан.

      Также мы рассказывали о том, что у налоговиков появился доступ к данным о счетах некоторых граждан. Кто попадает под их "прицел", можно узнать здесь.

