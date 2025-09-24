jitsu gif
      По-новому учитывать скрытые доходы граждан будут в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина считает деньги
      Калькулятор. Иллюстративное фото: Kira Hofmann/Photothek via Getty Images

      Масштабные изменения были внесены в методики выявления теневой экономики в Казахстане, заявили в Высшей аудиторской палате, передает NUR.KZ.

      Как сообщили в ВАП, теперь они позволят точнее выявлять скрытые доходы и будут учитывать новые формы нелегального бизнеса.

      В конце прошлого года палата провела аудит эффективности госполитики по борьбе с теневой экономикой. Проверка показала, что действующие методики подсчета скрытых и незаконных доходов устарели и не учитывают многие реальные источники теневых денег.

      По этой причине Бюро национальной статистики было поручено их пересмотреть и существенно доработать.

      "В результате была обновлена методика оценки ненаблюдаемой экономики. Раньше она не полностью охватывала сферы образования, здравоохранения и сферу досуга. Теперь же алгоритмы расчетов по этим направлениям актуализированы и дополнены", - сообщили в ВАП.

      Введены также новые подходы к учету скрытых доходов:

      • частных лиц, которые ввозят товары для перепродажи;
      • сельхозпроизводителей, занимающихся разведением скота, продажей мяса, выращиванием картофеля и масличных культур;
      • предпринимателей, которые предоставляют услуги по организации отдыха и развлечений, мойке автотранспорта;
      • иностранных граждан, зарабатывающих на территории РК.

      Как отметили в палате, все это позволит точнее оценивать, какой объем доходов не попадает в официальную статистику и, таким образом, уходит в тень.

      Наряду с этим были внесены большие изменения в методику оценки объемов незаконной деятельности.

      В ней учли новые факторы и исправили неточности:

      • пересмотрен расчет оборота синтетических наркотиков по действующему перечню запрещенных веществ;
      • уточнены источники данных о числе наркозависимых;
      • пересмотрен расчет производства наркотических товаров;
      • исправлены формулы подсчета по незаконной вырубке леса, браконьерству и производству рыбы;
      • уточнены источники данных по изъятию контрафакта, поддельных товаров и пиратских копий.

      "Отдельным направлением стала корректировка сбора данных по малым предприятиям. Раньше их деятельность в торговле и ремонте автомобилей учитывалась выборочно, а теперь статистика будет собираться полностью. Это нужно, чтобы убрать искажения в расчетах ненаблюдаемой экономики", - сообщили в ВАП.

      В палате отметили, что принятые изменения позволят государству гораздо точнее оценивать масштабы теневой экономики. На основании новых данных уполномоченные госорганы смогут принимать более своевременные и эффективные меры реагирования.

      Недавно в Туркестанской области выявили незаконные факты назначения адресной социальной помощи - ее получатели скрывали свое имущество и доходы.

      Также в Туркестанской области граждане скрывали членов семьи с имуществом и доходами для получения адресной социальной помощи.

