Когда перестанут брать плату за проезд по плохим дорогам в Казахстане

15 сентября вступит в силу приказ Министерства транспорта РК, согласно которому плата за проезд по дефектным участкам платных дорог будет отменена в Казахстане. Подробности читайте на NUR.KZ.

По информации "КазАвтоЖол", в Казахстане действует 26 платных дорог – их общая протяженность 4 883 километра. За проезд по некоторым нужно платить всем, а по другим – только грузовикам и автобусам.

Ранее мы уже рассказывали о том, что в Казахстане планируется ужесточить правила организации платных дорог, отменив плату по тем участкам, где есть дефекты.

В итоге эту норму приняли. На сайте Эталонного контрольного банка НПА РК был опубликован приказ Министерства транспорта РК, который вступит в силу уже 15 сентября текущего года.

"При выявлении организатором дефекта, влияющего на безопасность и бесперебойность дорожного движения, требующего ремонта на отрезке платного участка (зоны) автомобильной дороги, взимание платы за проезд на указанном отрезке подлежит приостановлению до момента устранения выявленного дефекта", – говорится в документе.

Другими словами, если общая протяженность платного участка составляет 100 км, и на 5 км из них зафиксированы дефекты, то до их устранения водители будут платить только за 95 км платной автомобильной дороги.

Напомним, значительная часть платных трасс была введена в эксплуатацию в 2025 году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.