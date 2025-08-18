jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Сколько жилья нужно купить, чтобы попасть под "налог на роскошь" в Казахстане

      Опубликовано:

      Роскошная вилла с бассейном
      Вилла. Иллюстративное фото: pixabay.com

      "Налог на роскошь" в Казахстане привязан не к количеству недвижимости, а к ее совокупной стоимости, а значит, платить придется как владельцам дорогих домов, так и тем, у кого их много. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В новом Налоговом кодексе Казахстана появится "налог на роскошь", а точнее повышенные акцизы для дорогого имущества. Охватят они транспортные средства, яхты и самолеты, алкоголь и табак, а также недвижимость.

      Например, автомобиль считается роскошью, если его цена выше 18 тыс. месячных расчетных показателей (МРП), то есть примерно 70,8 млн тенге в 2025 году. Владелец такой машины заплатит 10% от ее стоимости. То есть за авто в такую цену налог составит 7,8 млн тенге.

      Похожие правила работают ко всему другому "роскошному" имуществу:

      • яхты и самолеты стоимостью 24 тыс. МРП (более 94 млн тенге) и более – также облагаются акцизом 10%;
      • алкогольная продукция, стоимость которой превышает 500 тыс. тенге – акциз составляет 10% от стоимости в тенге за литр;
      • табачные изделия (сигары), стоимостью более 10 тыс. тенге – акциз 10% от стоимости в тенге за штуку.

      Исключением является недвижимость. Здесь, как объясняют в Комитете государственных доходов РК, действует немного другой механизм.

      Как придется платить за недвижимость

      Если "налог на роскошь" во всех случаях действует отдельно на каждое имущество, то в случае с недвижимостью количество не играет никакой роли. Главное – совокупная стоимость всех объектов.

      Для недвижимости порог установлен не в МРП, а в фиксированной сумме – 450 млн тенге. Если казахстанец владеет жильем на эту сумму, он обязан уплатить фиксированный налог в размере 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы сверх этого уровня.

      При этом абсолютно неважно, гражданин владеет одним домом, который стоит 450 млн тенге или у него в имуществе два десятка квартир стоимостью по 22,5 млн каждая – "налог на роскошь" будет действовать одинаково.

      Для примера: гражданин обладает несколькими объектами жилой недвижимости на общую сумму в 500 млн тенге. Сначала он платит стандартную ставку в 2 946 600 тенге, а затем уплачивает еще 2% от тех 50 млн тенге, которые превышают порог, то есть еще 1 млн тенге.

      Таким образом, можно сделать главный вывод: "налог на роскошь" охватит как владельцев единичных элитных объектов, так и тех, кто скупает жилье "оптом". Налоговики будут считать не количество, а общую стоимость – все, что выше 450 млн тенге, будет облагаться по повышенной ставке.

      Также напомним, что с нового года в Казахстане вводится повышенный налог за продажу жилья – некоторые казахстанцы будут уплачивать 15%. О том, кого это не коснется, можно прочитать здесь.

