Казахстанские певцы продают свои онлайн-концерты: в Минфине заявили, что они должны платить налоги

На брифинге в правительстве у главы Минфина спросили, должны ли казахстанские певцы платить налоги с концертов, которые они продают онлайн своим подписчикам, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист отметил, что популярные казахстанские певцы начали продавать свои концерты и свадьбы подписчикам в социальных сетях по подписке - к примеру, Сакен Майгазиев, Кайрат Нуртас.

"Налог платить нужно. У нас есть Конституция, и согласно статье 34 каждый обязан платить налоги. Поэтому, если есть дополнительный доход, нужно платить налог. Например, артисты проводят свадьбу, люди смотрят это в TikTok.

В целом весь доход, полученный за год, необходимо указать в декларации до 31 марта 2026 года. Затем, до 10 апреля 2026 года, нужно уплатить 10% налога", - заявил министр финансов Мади Такиев.

Недавно мы писали, что солист группы "МузАрт" Сакен Майгазиев женил старшего сына - музыкант показывал свадьбу в прямом эфире за деньги. Позже таким способом заработка заинтересовались в КГД.

Сегодня замглавы Минфина сообщил о том, что YouTube и TikTok будут предоставлять отчеты о казахстанцах, получающих доход с соцсетей.

