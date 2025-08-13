YouTube и TikTok будут предоставлять отчеты о казахстанцах, получающих доход с соцсетей

Министр финансов Мади Такиев рассказал на пресс-конференции в кабмине о том, будут ли YouTube и TikTok предоставлять отчеты о казахстанцах, кто получает монетизацию с соцсетей, передает NUR.KZ.

Министру задали вопрос о том, будут ли YouTube, TikTok и другие иностранные компании отчитываться Казахстану об этих лицах.

"Иностранные компании, чьи интернет-платформы сегодня зарегистрированы на территории Казахстана, это касается всех крупных компаний, включая Alibaba, и Pinduoduo (мы поставили в этом году на учет) и всех наших, которые здесь пользуются интернет-площадкой. Что касается YouTube, TikTok, Facebook, где идет монетизация денег физическими лицами, эти компании будут предоставлять нам информацию о тех физических лицах, которые получают такие доходы с этих источников", - сообщил Такиев.

Он добавил, что это нужно для сверки.

"А вообще физическое лицо самостоятельно должно представлять декларацию. Просто нам для подтверждения будет сверка идти оттуда. В случае непредоставления мы видим полученный доход, мы предупредим, отправим уведомление физическому лицу, скажем, "У тебя был такой-то доход за, допустим, 2025-й год, и ты должен представить декларацию с уплатой налогов", - объяснил министр.

По его словам, Комитет госдоходов заключил много соглашений, используются международные инструменты, ведется обмен сведениями с другими странами.

"Соответственно, мы получаем всю информацию, которая есть у них по итогам года", - резюмировал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что государственные органы планируют контролировать цифровую жизнь казахстанцев, усилив сбор данных о доходах через онлайн-платформы. Мы рассказывали, как это может повлиять на граждан.

Также мы рассказывали о том, что операторов интернет-платформ обязали предоставлять налоговым органам информацию о доходах своих работников. При этом, как объяснили в Министерстве финансов РК, эту информацию придется предоставлять даже в том случае, если работник платформы и его клиент совершили сделку вне системы сервиса, используя его лишь для связи

