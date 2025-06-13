Платная трансляция: солист "МузАрт" зарабатывал на показе свадьбы сына
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Солист группы "МузАрт" Сакен Майгазиев женил старшего сына - музыкант показывал свадьбу в прямом эфире за деньги, передает сайт телеканала КТК.
Казахстанцы могли в прямом эфире наблюдать за свадьбой сына Майгазиева, но не бесплатно - за 1380 тенге.
По некоторым подсчетам, набралось около 8 тыс. зрителей. В Сети подсчитали, что Магазиев должен был заработать на трансляции свадьбы порядка 11 млн тенге.
Таким способом заработка заинтересовались в КГД.
"В рассматриваемой ситуации взимание оплаты в размере 1380 тенге за доступ к онлайн-мероприятию (онлайн-свадьбе) представляет собой предпринимательскую деятельность, направленную на получение дохода. Следовательно, налогоплательщиком соответственно своему режиму уплата налогов будет обеспечена в бюджет. Нужно учесть, что уплата по QR-коду зачислялась не на ИП С. Майгазиева, а на организаторов трансляции", - заявили в ведомстве.
Источник: КТК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2254995-platnaya-translyaciya-solist-muzart-zarabatyval-na-pokaze-svadby-syna/