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Платная трансляция: солист "МузАрт" зарабатывал на показе свадьбы сына

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Сакен Майгазиев
Сакен Майгазиев. Фото: instagram.com/saken_maigaziyev

Солист группы "МузАрт" Сакен Майгазиев женил старшего сына - музыкант показывал свадьбу в прямом эфире за деньги, передает сайт телеканала КТК.

Казахстанцы могли в прямом эфире наблюдать за свадьбой сына Майгазиева, но не бесплатно - за 1380 тенге.

По некоторым подсчетам, набралось около 8 тыс. зрителей. В Сети подсчитали, что Магазиев должен был заработать на трансляции свадьбы порядка 11 млн тенге.

Таким способом заработка заинтересовались в КГД.

"В рассматриваемой ситуации взимание оплаты в размере 1380 тенге за доступ к онлайн-мероприятию (онлайн-свадьбе) представляет собой предпринимательскую деятельность, направленную на получение дохода. Следовательно, налогоплательщиком соответственно своему режиму уплата налогов будет обеспечена в бюджет. Нужно учесть, что уплата по QR-коду зачислялась не на ИП С. Майгазиева, а на организаторов трансляции", - заявили в ведомстве.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2254995-platnaya-translyaciya-solist-muzart-zarabatyval-na-pokaze-svadby-syna/