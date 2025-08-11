О рисках контроля доходов казахстанцев через онлайн-платформы рассказал эксперт

Государственные органы планируют контролировать цифровую жизнь казахстанцев, усилив сбор данных о доходах через онлайн-платформы. Как это может повлиять на граждан, читайте в материале NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что операторов интернет-платформ обязали предоставлять налоговым органам информацию о доходах своих работников. При этом, как объяснили в Министерстве финансов РК, эту информацию придется предоставлять даже в том случае, если работник платформы и его клиент совершили сделку вне системы сервиса, используя его лишь для связи.

Как считает юрист в области IT-права и цифрового регулирования Чингиз Оралбаев, новая инициатива может серьезно изменить правила игры для онлайн-платформ и их пользователей.

По мнению эксперта, проект Минфина фактически вводит новый этап цифрового контроля. Сбор данных будет вестись не только по операциям, зафиксированным внутри платформы, но и по сделкам, информация о которых есть у оператора.

При этом сами данные планируется передавать в том виде, в котором их получили онлайн-платформы. Такой подход должен снизить риск искажений, однако остается открытым вопрос, как именно будут трактовать полученную информацию налоговые органы.

По мнению юриста, новый механизм может привести к увеличению налогов – передаваемая информация может использоваться не только для аналитики, но и для расчета предполагаемых доходов, что приведет к дополнительным налоговым обязательствам.

Несмотря на то, что сама система, если ее примут, наверняка, сначала будет работать в тестовом режиме, эксперт считает, что бизнесу уже сейчас важно начать формировать доказательственную базу для защиты от возможных необоснованных доначислений.

Нужно начать готовиться и самим онлайн-платформам, например, следует оценить, какие данные они смогут передавать в Комитет государственных доходов и как проверить их полноту и корректность.

Напомним, ранее в Казахстане уже происходили подобные ситуации, когда госорганы пересчитывали задолженность определенных категорий граждан по налогам и выставляли счета на миллиарды. В итоге часть уведомлений была отозвана.

