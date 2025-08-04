Онлайн-платформы хотят обязать сообщать сведения о жителях Казахстана в налоговую

Министерство финансов опубликовало на портале "Открытые НПА" проект, согласно которому интернет-платформы в стране обяжут сообщать об онлайн-операциях казахстанцев, передает NUR.KZ.

Как указано в проекте, данную меру предложили в целях реализации обновленного Налогового кодекса. В министерстве ожидают, что операторы будут предоставлять в органы государственных доходов сведения о лицах, оказывающих услуги или выполняющих работы с использованием интернет-платформ, при отсутствии оплаты через такие сайты.

"Целью проекта является обеспечение полноты и прозрачности доходов физических лиц (в том числе самозанятых) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с использованием интернет-платформ, через которые не осуществляется оплата за оказываемые услуги или выполняемые работы.

Тем самым снижается доля неформальной занятости, повышается гражданская активность, улучшается кассовая дисциплина и воспитание правовой культуры граждан в вопросах защиты собственных интересов", - заявили в Минфине.

В ведомстве считают, что таким образом создаются условия для легализации доходов физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Данный результат позволит снизить долю теневой экономики", - добавили в Минфине.

Напомним, 18 июля главой государства был подписан новый Налоговый кодекс - он вводится в действие с 1 января 2026 года.

Недавно мы писали, что в Казахстане приняли поправки, которые обязали работодателей таксистов и курьеров отправлять налоговикам сведения о своих работниках, если те принимают оплату оффлайн.

До этого поправки также утвердили список категорий граждан, которые должны будут подавать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250 и декларацию о доходах и имуществе по форме 270.

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