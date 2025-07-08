Продажу имущества в счет долгов хотят упростить в Казахстане

В Казахстане планируют реализовывать имущество налоговых должников через мобильное приложение. Для чего хотят "оцифровать" эту сферу, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы – как физические, так и юридические лица – обязаны платить налоги. Уклонение от этой обязанности чревато последствиями. Нарушителя ждут штрафные санкции, а в отдельных случаях – блокировка банковского счета и даже арест имущества должника.

Сейчас в стране обсуждают возможность перевести этот механизм в цифровой формат. Министерство финансов РК опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, согласно которому продажу имущества должников планируется осуществлять через мобильное приложение.

Авторы проекта считают, что это нововведение должно ускорить продажу арестованного имущества и упростить взыскание долгов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, одновременно снижая нагрузку на сотрудников.

Пока проект находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 18 июля текущего года. Ожидается, что пилотный проект будет реализован до конца текущего года.

Однако важно отметить, что далеко не все имущество должника в Казахстане можно арестовать и продать. Подробнее о вещах, которые никто не может отобрать у граждан даже с самыми большими долгами, мы рассказывали в нашем материале.

Также напомним, что некоторые категории граждан в Казахстане освобождаются от уплаты налогов. Подробнее читайте здесь.

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