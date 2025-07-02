На слухи о неработающих камерах "Сергек" в Астане ответили полицейские

Старший инспектор Отдела дорожной и технической инспекции Управления административной полиции ДП Астаны Максат Имашов ответил на слухи о якобы не работающих камерах "Сергек", передает корреспондент NUR.KZ.

"Камеры "Сергек" работают", - коротко ответил Максат Имашов.

Более того, по его словам, расширяется их функционал.

"Сейчас хотят в тестовом режиме добавить как раз пользование мобильным телефоном при управлении транспортным средством, чтобы видеть, что водитель пользуется телефоном и привлекать к ответственности. Пользование встроенным в панель автомобиля планшетом, к сожалению, контролировать не можем", - отметил он.

В целом, по данным спикера, помимо камер "Сергек" по городу установлено очень много программных комплексов, в том числе камеры центра оперативного реагирования.

"На ежедневной основе сотрудниками полиции проводится мониторинг дисциплины водителей, в том числе пользование мобильным телефоном при управлении транспортным средством, а также пользованием ремнями безопасности как водителями, так и пассажирами", - резюмировал спикер.

Напомним, в Астане тестируют новые технологии - теперь система "Сергек" установлена на дроны. Устройства предназначены в помощь полицейским.

При этом в феврале сообщалось, что "Сергек" уходит из Астаны. О том, что следить за порядком на столичных улицах теперь будет компания из ОАЭ, сообщил глава управления цифровизации и госуслуг Дидар Сулейманов.