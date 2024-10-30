Почему МФЦА не окупается, и его до сих пор финансируют из госбюджета, ответил глава Минфина

На заседании мажилиса глава Минфина ответил, почему созданный несколько лет назад МФЦА до сих пор не вышел на самоокупаемость, и финансирование его из госбюджета продолжается, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно бюджетной заявке Минфина запланированы расходы по программе 099 - целевое перечисление в АО "Администрация МФЦА". Финансовый центр существует уже 6 лет, и все эти годы республиканский бюджет несет расходы по его содержанию.

Средства направляются на содержание органов, организации центра, в том числе на оплату труда сотрудников. Поскольку МФЦА является стратегическим проектом для Казахстана, государственное финансирование скорее всего было необходимо на начальном этапе. Однако, как мы видим, финансирование центра из республиканского бюджета будет продолжаться и в предстоящие 3 года", - заявила депутат Ирина Смирнова.

Она отметила, что планируется выделение еще порядка 21,7 мдрд тенге, и спросила главу Минфина, почему МФЦА до сих пор не вышел на самоокупаемость.

"Действительно, сегодня с республиканского бюджета мы покрываем только фонд оплаты труда управляющей компании. Это вы сами бы знаете, там у нас есть суд МФЦА, арбитраж МФЦА есть. Эти органы сами не могут генерировать, зарабатывать средства, поэтому они идут за счет республиканского бюджета. Это и международная практика такая. Большие такие центры в мире - в целом, операционные расходы идут за счет средств правительства.

Но с 2019 года у нас ежегодно идет сокращение на 15%, мы движемся вниз и на следующий год мы запланировали там 8,9 млрд тенге. Поэтапно идет снижение, но хочу сказать, что МФЦА с создания собрали дополнительного дохода в виде налогов 115 млрд тенге, мы потратили на их содержание 107 млрд", - ответил глава Минфина Мади Такиев.

Он добавил, что при планах трат на МФЦА 8,9 млрд тенге в этом году, в виде налогов будет собрано 50 млрд тенге.

"Эта тенденция у нас идет к увеличению, поэтому в дальнейшем, как достигнем определенного пула, мы придем к тому, что он будет самофинансироваться, но только за исключением фонда оплаты труда", - добавил Такиев.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), согласно информации на сайте, играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.МФЦА, согласно тем же данным, занимается следующим:

предоставляет инфраструктуру для заключения сделок и создает условия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана;

развивает рынок ценных бумаг, интегрированный в международные рынки капитала;

развивает рынок страховых, банковских услуг, зеленого и социального финансирования, исламских финансов, цифровых активов, финансовых технологий и инновационных проектов;

развивает финансовую экспертизу.