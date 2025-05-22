Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Из-за какой ошибки ИП получают штрафы в Казахстане

Опубликовано:

Подсчет налогов на калькуляторе
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

ИП должен платить налоги, но даже при полной цифровизации процесса можно допустить ошибку, которая приведет к штрафу. На что надо обратить внимание при отправке декларации, узнайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане налоги должны платить как рядовые граждане с имуществом, так и те, кто является индивидуальным предпринимателем (ИП). При этом, даже в условиях глобальной цифровизации граждане могут сталкиваться с разными сложностями и допускать ошибки, которые могут привести к штрафам.

Как отмечает Digital Business Media, в налоговом законодательстве Казахстана есть один нюанс, который ИП часто игнорируют при сдаче налоговой декларации по форме 910.00.

Одна ошибка может привести к задолженности

Дело в том, что часто бывает так, что предприниматель ведет бизнес в одном районе, но проживает в другом. Из-за этого может возникнуть путаница по поводу того, как заполнять отчетность и куда именно платить налоги, а также социальные отчисления.

Для понимания: если предприниматель живет, например, в Турксибском районе, но работает в Алмалинском, то социальные отчисления он должен уплачивать по месту проживания, тогда как индивидуальный подоходный и социальный налоги – по месту регистрации ИП.

Каждый из платежей должен проходить по месту регистрации. Если указать неправильные коды налоговых органов, то платежи не учтутся в системе и ИП в итоге получит уведомление о задолженности, что впоследствии даже может привести к штрафам.

В самой декларации предусмотрены отдельные поля для указания кода по налогам и соцплатежам – поэтому казахстанцам стоит оставаться внимательными, чтобы не перепутать графы.

Стоит отметить, что в некоторых случаях даже небольшая задолженность может привести практически к моментальной блокировке счетов у ИП. О том, как работают налоговые органы с должниками, мы рассказывали здесь.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируется смягчить наказание за наличие долгов по налогам у предпринимателей. Кого могут коснуться послабления, можно узнать в нашем материале.

Также мы рассказывали о том, могут ли ИП сменить вид экономической деятельности, а также о том, можно ли им предоставлять сразу несколько разноплановых услуг клиентам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2247645-iz-za-kakoy-oshibki-ip-poluchayut-shtrafy-v-kazahstane/