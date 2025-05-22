Из-за какой ошибки ИП получают штрафы в Казахстане

ИП должен платить налоги, но даже при полной цифровизации процесса можно допустить ошибку, которая приведет к штрафу. На что надо обратить внимание при отправке декларации, узнайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане налоги должны платить как рядовые граждане с имуществом, так и те, кто является индивидуальным предпринимателем (ИП). При этом, даже в условиях глобальной цифровизации граждане могут сталкиваться с разными сложностями и допускать ошибки, которые могут привести к штрафам.

Как отмечает Digital Business Media, в налоговом законодательстве Казахстана есть один нюанс, который ИП часто игнорируют при сдаче налоговой декларации по форме 910.00.

Одна ошибка может привести к задолженности

Дело в том, что часто бывает так, что предприниматель ведет бизнес в одном районе, но проживает в другом. Из-за этого может возникнуть путаница по поводу того, как заполнять отчетность и куда именно платить налоги, а также социальные отчисления.

Для понимания: если предприниматель живет, например, в Турксибском районе, но работает в Алмалинском, то социальные отчисления он должен уплачивать по месту проживания, тогда как индивидуальный подоходный и социальный налоги – по месту регистрации ИП.

Каждый из платежей должен проходить по месту регистрации. Если указать неправильные коды налоговых органов, то платежи не учтутся в системе и ИП в итоге получит уведомление о задолженности, что впоследствии даже может привести к штрафам.

В самой декларации предусмотрены отдельные поля для указания кода по налогам и соцплатежам – поэтому казахстанцам стоит оставаться внимательными, чтобы не перепутать графы.

Стоит отметить, что в некоторых случаях даже небольшая задолженность может привести практически к моментальной блокировке счетов у ИП. О том, как работают налоговые органы с должниками, мы рассказывали здесь.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируется смягчить наказание за наличие долгов по налогам у предпринимателей. Кого могут коснуться послабления, можно узнать в нашем материале.

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