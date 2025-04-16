Налог с дохода по некоторым депозитам требуют уплатить у казахстанцев, сообщает эксперт

Депозиты приносят физлицам доход, который должен облагаться налогом, если он заграничный. Такие уведомления уже поступают казахстанцам. Что делать в подобной ситуации, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцы, имеющие депозиты в российских банках, получают уведомления о необходимости уплаты налога с дохода по этим вкладам.

По словам эксперта по налоговой безопасности Дмитрия Казанцева, налог составляет 10% от дохода по депозиту, а не от всей суммы вклада.

Казахстанцам необходимо самостоятельно отчитываться и уплачивать налог, если он не был удержан в стране оформления депозита, используя соответствующие налоговые формы.

Доход, получаемый гражданами РК по депозитам в местных банках второго уровня (БВУ), не облагается налогом.

Однако, если казахстанцы имеют вклады в иностранном государстве, то вознаграждение по ним может считаться доходом физического лица. Обычно такая мера принята и в других странах.

Соответственно, возникает обязательство по уплате подоходного налога.

Согласно сообщению Дмитрия Казанцева, эксперта по налоговой безопасности, озвученному редакции NUR.KZ, с похожим требованием от Комитета государственных доходов РК уже столкнулись некоторые казахстанцы.

Что делать, если поступило уведомление от налоговой

"По идее, налог у иностранца должен удерживаться в стране оформления депозита. И тогда ничего в Казахстане не надо было бы платить.

Но в действительности по вкладам в банках РФ он не удержался. КГД уже выставили подобное уведомление нашим клиентам в Костанайской области. Мы сумму сверили, и это именно налог с депозита.

Предъявляется требование в размере 10% не от всей суммы вклада, а именно с дохода", – сообщает эксперт.

Налоговая декларация. Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images

При этом он отмечает, что, если бы налог был удержан в стране оформления депозита, тогда не пришлось бы платить его в Казахстане.

Но если в иностранном государстве не предусмотрен налог с доходов по вкладам, то казахстанцы обязаны самостоятельно сдать отчет и уплатить 10% с дохода.

"Сейчас налоговая стала выставлять уведомления за 2023 год. Понятно, что значит будут требования и за 2022 год. За эти периоды казахстанцам нужно будет сдать форму 240.00.

А если налоговое уведомление придет за 2024 год, тогда физлицам понадобится сдавать декларацию 270.00 и так же уплатить 10% с суммы дохода по депозиту в другой стране", – сообщает Дмитрий Казанцев.

Напомним, что казахстанцы, у которых имелись банковские счета за границей или какие-либо прибыльные сделки по криптовалютам с 2021 года, могут столкнуться с требованием уплатить налоги.

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