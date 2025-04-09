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Списки злостных неплательщиков налогов будут публиковать в Казахстане

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Бухгалтер подсчитывает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Журналисты в кулуарах мажилиса сегодня спросили вице-министра финансов Ерлана Биржанова о том, появится ли в Казахстане список злостных неплательщиков налогов, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с Налоговым кодексом, налоговая задолженность не относится к налоговой тайне. Мы будем публиковать списки тех задолжников, которые не платят налоги. Список злостных неплательщиков мы можем разместить на нашем сайте", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что Минфин пересматривает меры взыскания налоговой задолженности.

"Мы сегодня в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса говорили о вопросах блокировки счетов. Если раньше, за 100 тенге задолженности по "пенсионке" и соцплатежам блокировали счет, сейчас мы по налогам пересмотрели пороги - с 20 МРП (78 640 тенге) и выше, около 80 тыс. тенге. До него необходимо отправлять только извещение, в котором мы говорим: "У вас есть задолженность, и вам начисляется пеня".

Следующий шаг - с 20 до 45 МРП (180 тыс. тенге), мы говорим, что будет выставлено инкассовое распоряжение вашему банку, необходимо уплатить налоги, и если он уже эту сумму не оплачивает, то уже идет опись и реализация имуществ", - пояснил вице-министр.

В целом, по его словам, санкция будет применяться от размера налоговой задолженности и "на малую сумму блокироваться банковские счета не будут".

Напомним, сегодня в мажилисе в первом чтении депутаты рассмотрели проект нового Налогового кодекса, который предусматривает одно из самых обсуждаемых изменений НДС до 16%.

Так, в мажилисе озвучили размер НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса - в проекте он указан как 16%, а порог по НДС определен в 40 млн тенге.

О том, что такое реестр должников в Казахстане и как проверить свои данные, вы можете прочитать в нашем специальном материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2234399-spiski-zlostnyh-neplatelshchikov-nalogov-budut-publikovat-v-kazahstane/