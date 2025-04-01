Премиальные фитнес-клубы и рестораны проверят в Казахстане

Комитет государственных доходов МФ РК сообщил о начале проверок премиальных фитнес-клубов и ресторанов. Ведомство продолжает администрировать налогоплательщиков, передает NUR.KZ.

"КГД начинает хронометражные проверки в сегменте крупнейших премиальных фитнес-клубов и ресторанов с целью сопоставления фактических расходов и доходов", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что КГД продолжает администрировать налогоплательщиков, работающих в общеустановленном режиме и оптимизирующих свои налоговые обязательства.

По данным комитета, на сегодняшний день в государственный бюджет уже уплачено свыше 27 млрд тенге, из которых 16,5 млрд тенге - от строительных компаний, 2,8 млрд тенге - от организаций торговли, 2,1 млрд тенге - в сфере услуг, 5,6 млрд тенге - от других отраслей.

Напомним, в феврале сообщалось, что с начала года бюджет Казахстана пополнился почти на 1,32 трлн тенге за счет налогов. Заметная часть суммы (208,1 млрд тенге) пришлась на индивидуальный подоходный налог.

На днях отмечалось, что алматинские автовладельцы задолжали государству почти 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт - в списке должников почти 70 тыс. человек.