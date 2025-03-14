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Как получить кешбэк за покупки в магазинах у дома в Казахстане

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Бесконтактная оплата телефоном
Безналичная оплата. Иллюстративное фото: freepik.com/fanjianhua

Чек, полученный в обычном продуктовом магазине или супермаркете, можно отсканировать в специальном приложении и получить за это вознаграждение. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Кешбэки являются выгодным способом сэкономить деньги – полученные бонусы можно потратить на новые покупки, оплату тарифа мобильной связи и так далее.

Их обычно предлагают банки и прочие платежные системы в рамках внутренних акций и предложений. Но есть и другие программы, позволяющие получить дополнительную выгоду.

Как сообщает Telegram-канал Комитета государственных доходов РК, с 15 марта 2025 года будет возобновлен пилотный проект "Salyq кешбэк" по выплате вознаграждений по фискальным чекам контрольно-кассовых машин малого и среднего бизнеса.

Как вернуть часть расходов

Как отмечается в источнике, первый этап проекта показал положительные результаты: количество чеков увеличилось в 2 раза, а сумма по этим чекам выросла на 32%.

"На втором этапе проекта его реализация будет охватывать следующие территории:

  • город Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область;
  • Жетикаринский район, Костанайская область;
  • Жаксынский район, Акмолинская область;
  • Аршалинский район, Акмолинская область.

Участие в проекте "Salyq кешбэк" может принять любой желающий", – отмечается в сообщении КГД.

Чек достают из принтера
Выдача чека. Иллюстративное фото: Daniel Karmann/Picture Alliance/Getty Images

Чтобы получить кешбэк, казахстанцам, проживающим в этих регионах, нужно установить и зарегистрироваться в мобильном приложении Amian. Затем при покупке получить у кассира фискальный чек и отсканировать штрих-код с чека в этом приложении.

При этом чек покупателям должны выдать как при наличной, так и безналичной оплате.

После сканирования казахстанцы получат вознаграждение в размере 2% от суммы покупки, указанной в чеке.

"Приложение Amian доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

Комитет государственных доходов призывает предпринимателей активно применять контрольно-кассовые машины и выдавать фискальные чеки каждому покупателю, что будет способствовать защите потребительских прав и поддержке государственных инициатив", – отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что казахстанцы могут получить деньги за жалобы о невыдаче чека.

Также ранее мы рассказывали, что МВД РК планирует вознаграждать граждан за видео с чужими административными правонарушениями процентом от наложенного штрафа или другими льготами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2228033-kak-poluchit-keshbek-za-pokupki-v-magazinah-u-doma-v-kazahstane/