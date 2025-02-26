Автомобили с долгами за платные дороги могут запретить продавать в Казахстане

В Казахстане хотят ввести запрет на перерегистрацию автомобилей, за которыми числится задолженность по платным дорогам. Почему решили ввести новое правило, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане постепенно увеличивается количество платных дорог. Между тем не все граждане добросовестно оплачивают проезд – некоторые автовладельцы даже могут со временем продать свою машину, но так и не оплатить долги за проезд по платным дорогам.

Между тем в скором времени такая возможность может исчезнуть. Депутаты мажилиса парламента Казахстана обсуждают проект, который вносит изменение в закон "О дорожном движении" и вводит новое основание для отказа в государственной регистрации или изменении регистрационных данных транспортного средства:

наличие задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) общего пользования республиканского и международного значения.

Другими словами, если за автомобилем будет числиться долг за проезд по платным дорогам, то его не получится даже снять с учета.

Как объясняют авторы поправок, необходимость новой меры обусловлена тем, что автомобилисты задолжали за проезд по платным дорогам Казахстана уже 6,4 млрд тенге. Поэтому новое правило может стать инструментом воздействия для взыскания таких долгов.

Напомним, сейчас машину можно продать без проверки по уплате налога. Однако в снятии с регистрации все равно могут отказать, если на авто уже "висит" неуплаченный транспортный налог.