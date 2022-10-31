Отменить проверку уплаты налогов перед продажей авто планируют в Казахстане

Ключи от авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

В Казахстане рассматривают поправки в Налоговый кодекс, которые отменяют обязательную проверку уплаты налогов перед продажей автомобиля. О том, что изменится для казахстанских автовладельцев, если поправки утвердят, читайте в материале NUR.KZ.

Депутаты мажилиса парламента одобрили поправки в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», которые должны отменить обязательную проверку уплаты налогов перед продажей транспортного средства. Сейчас проект изменений находится на рассмотрении в сенате парламента Республики Казахстан.

В новой редакции Налогового кодекса предлагается убрать вторую часть пункта 3 статьи 494, которая регулирует сроки и порядок уплаты налогов.

Текущие требования обязывают владельца автомобиля уплатить налог на транспорт за фактический период владения до того, как он продаст его и снимет с учета.

Новые поправки убирают это требование. Другими словами, владелец транспортного средства сможет продать автомобиль, снять его с учета и только потом уплатить за него налог. Сделать это можно будет, как и прежде, по месту жительства до 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Как поясняют авторы законопроекта, эти изменения позволят повысить качество оказываемых государственных услуг. В частности, поправки в закон помогут ускорить процесс переоформления автомобиля.

Отметим, что эти изменения, хоть и исключают обязательную проверку налоговой задолженности за текущий период перед снятием с учета автотранспортных средств, однако не отменяют само требование платить налоги. Проще говоря, владелец проданного авто все равно должен будет погасить за него налоговую задолженность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1995060-otmenit-proverku-uplaty-nalogov-pered-prodazhey-avto-planiruyut-v-kazahstane/