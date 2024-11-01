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Какие компании платят самые большие налоги в Казахстане

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Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Главными налогоплательщиками Казахстана являются компании, которые заняты в добывающей промышленности. Они ежегодно платят налоги на сотни миллиардов тенге. С суммами ознакомились журналисты NUR.KZ.

По итогам 2023 года, как сообщает портал Finprom, поступления в государственный бюджет Казахстана составили 18,9 трлн тенге, что сразу на 27,4% больше, чем было годом ранее.

Стоит отметить, что самыми "главными" налогоплательщиками являются компании, которые заняты в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров. В прошлом году объемы их налогов составили:

  1. ТОО "Тенгизшевройл" – 3,7 трлн тенге;
  2. "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В." – 978 млрд тенге;
  3. АО "Мангистаумунайгаз" – 319,6 млрд тенге;
  4. ТОО "KAZ Minerals Aktogay" – 259,3 млрд тенге;
  5. "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В." – 204,4 млрд тенге.

Примечательно, что сразу четыре компании из списка уменьшили свои налоговые поступления, что характерно для всего нефтяного сектора в 2023 году.

Также следует учесть, что не только "горняки" платят большие налоги. Помимо них в топ-15 крупнейших налогоплательщиков Казахстана в 2023 году вошли:

  • АО "Народный Банк Казахстана" – 203 млрд тенге;
  • АО "Озенмунайгаз" – 198,1 млрд тенге;
  • ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" – 178,3 млрд тенге;
  • ТОО "Азиатский Газопровод" – 167,8 млрд тенге;
  • ТОО "KAZ Minerals Bozshakol" – 159,5 млрд тенге;
  • ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" – 152,5 млрд тенге;
  • АО "Эмбамунайгаз" – 145,9 млрд тенге;
  • ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" – 139,2 млрд тенге.

Примечательно, что среди "главных" налогоплательщиков присутствуют компании, которые занимаются производством табачных изделий – ТОО "Филип Моррис Казахстан" и ТОО "Джей Ти Ай Казахстан". За 2023 год они направили в государственный бюджет 170,5 млрд и 157,5 млрд тенге налогов соответственно.

Ранее также стало известно, что именно в табачной сфере платят самые высокие средние зарплаты в Казахстане.

Крупнейшие налогоплательщики в Казахстане
Крупнейшие налогоплательщики в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

В целом, если разбить топ-50 крупных налогоплательщиков в Казахстане по секторам, то окажется, что сразу 23 из них заняты в сфере горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, и еще 9 компаний работают в обрабатывающей промышленности. Именно работники этих сфер традиционно отличаются высокими средними окладами.

При этом в сфере оптовой и розничной торговли занято 7 компаний и еще 3 – в секторе транспорта и складирования. Примечательно, что среди крупнейших налоговых агентов присутствует сразу 3 оператора мобильной связи и 3 банка второго уровня.

А вот в сфере профессиональной, научной и технической деятельности насчитывается лишь один крупный налогоплательщик – "КазМунайГаз". Такая же ситуация наблюдается в строительной сфере, но там компания аккумулирует свою деятельность в добывающем секторе.

Стоит отметить, что налоги также платят иностранные компании, чьи онлайн-сервисы работают в Казахстане. Общая сумма так называемого "налога на Google" за последние годы превысила 58 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2181866-kakie-kompanii-platyat-samye-bolshie-nalogi-v-kazahstane/

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