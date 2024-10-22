Налог на Google: сколько заплатили в бюджет Казахстана iHerb, Apple, YouTube, Instagram и другие

58 млрд тенге за три года заплатили в бюджет Казахстана иностранные компании: столько средств принес так называемый "налог на Google", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала Jibek Joly.

Налог платят такие международные компании как IHerb, Apple, YouTube, Instagram и другие за то, что казахстанцы пользуются их цифровыми услугами в нашей стране.

В целом за три года иностранные компании уплатили в бюджет Казахстана свыше 58 миллиардов тенге.

В 2022 году общая сумма поступлений составила 10 млрд тенге. В 2023 - 24 млрд. А за 9 месяцев этого года в бюджет уже перечислили 23 млрд тенге налога.

Больше остальных поступает от маркетплейса по продаже товаров для здоровья iHerb. За все время с момента введения налога они уже оплатили 11 млрд тенге.

От Apple поступило больше 9 млрд. Чуть меньше от компании Google. И даже компания Temu уже перечислила в бюджет страны больше 760 млн тенге.

Поступления продолжат расти, заверяют чиновники. А чтобы никто не ушел от обязательных выплат, в комитете госдоходов предложили ввести меру наказания.

"На рассмотрении (новый - прим. ред.) законопроект. Он касается тех налогоплательщиков, которые не исполняют налоговое законодательство. Будет производиться ограничение интернет-ресурсов, то есть наши физические лица не смогут заходить на сайты к тем налогоплательщикам, которые не будут оплачивать налоги", - сообщил в интервью телеканалу руководитель управления цифровых активов КГД Талгат Адилов.

Напомним, мы писали о "налоге на Google". Это неофициальное название налоговых платежей, которые касаются иностранных интернет-компаний. С 1 января 2022 года они обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% от суммы реализованных товаров и услуг в пользу бюджета Казахстана. Подробнее читайте здесь.

Добавим, уже через полгода после вступления налоговых норм в силу сообщалось, что иностранные компании и маркетплейсы, продающие товары и услуги казахстанцам через интернет, уплатили в казахстанский бюджет налоги на 6,1 млрд тенге.