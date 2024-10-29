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Какие товары нельзя продавать на онлайн-площадках частных объявлений в Казахстане

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Банковская карточка и смартфон
Покупка через смартфон. Иллюстративное фото: dontree_m/GettyImages

Казахстанцы могут выставлять частные объявления о продаже имущества и заработать на этом. Однако есть и список товаров, которые запрещено размещать на подобных сайтах. Об этом читайте на NUR.KZ.

Сайты частных объявлений могут оказаться полезными и даже выгодными: они позволяют найти покупателя для практически любого продаваемого имущества. Например, можно продать ненужный телевизор, машину, предметы мебели, одежды и так далее.

Однако каждая такая площадка имеет свои требования к частным объявлениям и списки запрещенных к продаже товаров, которые основаны на законах РК и других особенностях политики маркетплейса.

Так, на основе правил некоторых популярных площадок можно выделить общие запрещенные категории.

Следует помнить, что казахстанцам может грозить штраф за покупки в Интернете.

Иностранные валюты и финансовые услуги

Площадки запрещают не только продажу иностранной валюты и ценные бумаги (акции, облигации), но даже поддельные денежные знаки. Исключение составляют монеты и купюры, имеющие коллекционную ценность.

Также запрещены финансовые услуги по типу посредничества в оформлении кредитов, микрозаймов, в платежных системах, обучение трейдингу, объявления о сетевом бизнесе с привлечением других лиц, торги, аукционы и так далее.

При этом следует помнить, что подобные посреднические финансовые услуги могут оказаться мошенничеством.

Мужчина в балаклаве держит в руках купюры и банковскую карту
Мошенник с деньгами и картой: Freepik.com/jcomp

Оружие, в том числе "игровое"

Очевидным является факт того, что настоящее оружие (огнестрельное, холодное, пневматическое и травматическое и даже луки) и боеприпасы к ним нельзя продавать на площадках частных объявлений.

Однако к этой категории также относятся:

  • массогабаритные макеты оружия;
  • взрывчатые и пиротехнические средства;
  • устройства для активных игр (страйкбол и пейнтбол);
  • аксессуары и комплектующие для оружия;
  • и даже средства индивидуальной бронезащиты (шлемы, бронежилеты и прочее) и самообороны (шокеры, газовые баллончики и так далее).

Подделки, имитации и незаконные товары

Маркетплейсы часто запрещают размещать объявления о товарах, которые требуют наличия лицензий, но не имеют их. Это может относиться к лекарствам, игрушкам, специальным техническим средствам.

Также в этот список попадают готовые дипломные, курсовые и мастерские работы, шпаргалки, сертификаты, госнаграды, официальные бланки, номерные знаки, билеты на мероприятия и так далее.

Из-за большого количества поддельных товаров ранее предлагалось ввести ответственность за продажу подделок в Казахстане.

Прочие услуги и товары

В правилах площадок объявлений также отмечается, что запрещена продажа товаров и услуг религиозного содержания, включая и предложения, связанные с оккультной тематикой (различные сатанистские ритуалы, гадания, заговоры и прочее).

Также запрещены животные и растения, находящиеся под государственной защитой, и товары из них (например, рога, шкуры, чучело и так далее), продажа и изготовление наркотических веществ и растений, из которых они могут быть изготовлены.

Запрещена продажа и личных данных третьих лиц.

Следует помнить, что каждая онлайн-площадка может иметь и другие требования, о которых можно узнать в разделе правил размещения объявлений. За нарушение правил грозит не только удаление объявления, но и блокировка учетной записи пользователя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2179329-kakie-tovary-nelzya-prodavat-na-onlayn-ploshchadkah-chastnyh-obyavleniy-v-kazahstane/

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