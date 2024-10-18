Сколько заплатят за утилизацию старого авто в Казахстане

С середины декабря в Казахстане должны начать принимать у населения "автохлам" на переработку. За это можно будет получить деньги – от 315 тыс. до 2 млн тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует система утилизации транспортных средств. Владельцы старых, непригодных к использованию автомобилей могут их сдать на переработку и получить за это вознаграждение.

Принимать на утилизацию "автохлам", как передает портал "Колеса", в Казахстане должны начать уже с середины декабря текущего года. При этом, согласно обновленным правилам приема старых машин, казахстанцы смогут выбрать: продать авто транспортировщикам или же сдать его в пункт приема самостоятельно.

Для этого нужно будет подать заявку на портале оператора по утильсбору АО "Жасыл Даму" и в течение 15 дней определиться с этим вопросом. Цены за услуги транспортировщиков будут публиковаться на сайте, но если условия автовладельца не устроят, он может вовсе ими не воспользоваться.

За сдачу "автохлама" казахстанцам будут выдавать скидочные сертификаты на покупку машины отечественной сборки либо аналогичную сумму деньгами. Ценники установили следующие:

за легковые авто – 315 000 тенге ;

; микроавтобусы – 550 000 тенге ;

; автобусы – 750 000 тенге ;

; грузовики массой до 12 тонн – 550 000 тенге ;

; большегрузы – 750 000 тенге ;

; трактора – от 560 000 до 1 млн тенге;

комбайны – от 1,5 млн до 2 млн тенге.

Стоит отметить, что в программе утилизации не будет монополиста, то есть в ней будут участвовать разные компании, осуществляющие деятельность по переработке черного металла. Однако предпринимателей будут проверять на наличие необходимого оборудования.

Напомним, в Казахстане временно приостанавливали прием машин на утилизацию в 2022 году, после прекращения деятельности "Оператора РОП" и начала проверок в отношении компании.