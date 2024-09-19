Как платить налог, если делишь недвижимость с другим человеком в Казахстане

Налог на имущество в Казахстане при общей совместной собственности нужно платить кому-то одному, а при общей долевой – всем собственникам. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Жители Казахстана, которые имеют какую-либо недвижимость в стране, должны ежегодно платить налог на имущество. Это касается не только тех, у кого есть дом или квартира: налог придется платить даже за земельный участок, гараж или парковочное место.

Уплатить налог нужно вовремя – не позднее 1 октября текущего года. В противном случае казахстанцев ждут санкции от государства, которые могут включать даже блокировку счетов и запрет на выезд из страны.

При этом, как сообщают в Департаменте государственных доходов Мангистауской области, в преддверии крайнего срока вопросы об уплате налога часто возникают у граждан, чье имущество находится в общей собственности, например, общий с супругом дом. Здесь, действительно, есть свои нюансы.

Так, при общей совместной собственности плательщиком налога является один из собственников имущества по согласованию между ними. Если же сумма налога пришла всем владельцам, заплатить также нужно будет лишь одному.

А вот в общей долевой собственности плательщиками налога являются все собственники имущества соответственно их долям. То есть все должны заплатить индивидуально начисленную сумму.

Уплатить налог можно через квитанцию коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений.

Напомним, уведомления о необходимости уплатить налог на имущество казахстанцы стали получать с конца июня текущего года. Тем, кто произвел платеж, повторно делать это не нужно.