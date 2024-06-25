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Уведомления о налоге на имущество рассылают казахстанцам: когда его нужно уплатить

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Калькулятор лежит на налоговой отчетности
Налоговая отчетность. Иллюстративное фото: pcess609/Getty Images

Комитет госдоходов рассылает казахстанцам уведомления о предстоящих суммах налога на имущество. У граждан есть три месяца, чтобы его уплатить – срок истекает 1 октября. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанцам, у которых есть во владении недвижимость, например, дом, квартира, земельный участок, любая постройка, здание или даже гараж, обязаны платить налог на имущество физических лиц.

Сам налог, как объясняют в Комитете государственных доходов (КГД), исчисляется налоговыми органами на основании стоимости объектов налогообложения, определяемой госкопрорацией "Правительство для граждан", и фактического срока владения имуществом на праве собственности.

При этом казахстанцам, владеющим недвижимостью, уведомления об исчисленной сумме налогов направляются электронным способом (через Кабинет налогоплательщика и на портале Электронного правительства), а также на бумажном носителе, в том числе суммы налогов указываются в квитанциях от коммунальных служб.

Кроме этого в настоящее время пользователям мобильных приложений Kaspi.kz и Halyk направляются PUSH-уведомления по предстоящим суммам налога на имущество за 2023 год. Его нужно уплатить до 1 октября текущего года.

Несмотря на то, что в уведомлениях уже указана сумма начисленного налога, в КГД рекомендуют их перепроверять. Сделать это можно одним из следующих способов:

  • через приложение e-Salyq Azamat: "Электронные сервисы" – "Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП";
  • через приложение Kaspi.kz: "Платежи" – «Штрафы и налоги» – "Налоги" – "Налог на имущество";
  • через приложение Halyk: "Все платежи" – "Налоги, штрафы, услуги ЦОН" – "Налоги" – "Оплата предстоящих налогов (транспорт, земля и имущество)".

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, могут ли казахстанские пенсионеры не платить налог на имущество.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2123580-uvedomleniya-o-naloge-na-imushchestvo-rassylayut-kazahstancam-kogda-ego-nuzhno-uplatit/

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