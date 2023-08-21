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Должны ли казахстанцы платить налог на имущество дважды

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Подсчет налогов на калькуляторе
Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Иногда казахстанцы после уплаты налога на недвижимое имущество могут получить квитанцию с неоплаченным долгом. О том, нужно ли его снова погашать, рассказали в Комитете государственных доходов (КГД).

Все владельцы недвижимого имущества в Казахстане должны платить соответствующий налог. Делать это нужно ежегодно до 1 октября. При этом платеж в бюджет уплачивается за прошедший календарный год.

Отметим, что напоминание о необходимости уплатить налог на имущество казахстанцы начали получать в июле текущего года. Однако в некоторых случаях даже после уплаты всех положенных налогов начисленные по ним суммы могут быть указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Как отмечают в КГД, в этом случае платить второй раз не надо. Налог на имущество уплачивается один раз в год. При этом если у казахстанца во владении несколько объектов недвижимого имущества, налог необходимо оплатить по каждой недвижимости.

При этом казахстанцы могут самостоятельно проверить, прошла ли оплата. Сделать это можно несколькими способами:

  • на сайте Комитета государственных доходов kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы», вкладка «Предстоящие платежи для физических лиц»;
  • в приложении e-Salyg Azamat в разделе "Электронные сервисы", вкладка "Сервис предстоящих платежей ФЛ и ИП";
  • на портале eGov или в мобильном приложении eGov mobile в разделе "Налогообложение", услуга "Просмотр и оплата предстоящих налоговых платежей физических лиц";
  • через банковские приложения в разделе "Платежи", вкладка "Оплата предстоящих налогов".

Напомним, казахстанцев, не уплативших имущественный налог, будут ждать штрафные санкции, что в конечном итоге может привести к гораздо большим финансовым затратам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2033296-dolzhny-li-kazahstantsy-platit-nalog-na-imuschestvo-dvazhdy/

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