Кому могут запретить заправляться на газовых АЗС в Казахстане

Автомобили на газовом топливе, но без специальных наклеек, могут лишиться возможности пользоваться автогазовыми заправками. А некоторые станции вовсе планируют убрать. Об этом читайте в NUR.KZ.
Согласно сообщению Kolesa.kz, Министерство энергетики РК подготовило поправки в закон о газоснабжении.
Отмечается, что они затронут автомобили, имеющие газобаллонное оборудование: им хотят запретить "заправку транспортных средств сжиженным нефтяным газом без соответствующих опознавательных знаков, а также не зарегистрированных соответствующим образом в органах внутренних дел".
При этом в Минторговли сообщалось, что за отсутствие таких наклеек водителей могут наказывать.
"Так как знак является обязательным для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием, предусмотрен штраф в размере 3 МРП (10 350 тенге по коэффициенту этого года - прим. ред.)", – пояснили в министерстве.
Также в источнике сообщается о планах введения других ограничений.
Какие еще изменения планируются
Согласно сообщению Kolesa.kz, проект подразумевает и другие ограничения, включая запрет:
- на заправку сжиженным нефтяным газом транспортных средств не на автогазозаправочных станциях (АГЗС);
- на заправку бытовых баллонов и транспортных средств сжиженным нефтяным газом с автогазовозов;
- на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа через АГЗС модульного типа и стационарного типа с наземным размещением емкостей для хранения сжиженного нефтяного газа в населенных пунктах с численностью населения свыше десяти тысяч человек.
"Последний пункт стоит отметить отдельно. В данное время размещение АГЗС в городах и поселках регламентируется строительными и санитарными нормами. В них оговаривается только удаленность заправочных станций от жилых объектов, а также устанавливается ряд иных требований к безопасности.
В результате в западных регионах страны модульные АГЗС можно встретить едва ли не на каждом углу. Но теперь Минэнерго предлагает подобные заправки вообще убрать из крупных населенных пунктов", – сообщают в источнике.
Таким образом, автовладельцам с ГБО может потребоваться установка соответствующей наклейки для избежания ограничений. А в некоторых населенных пунктах может сократиться количество автогазозаправочных станций.
Напомним, что ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил МВД и Минэнерго ужесточить ответственность для предпринимателей за непрофессиональное переоборудование авто на газ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2157100-komu-mogut-zapretit-zapravlyatsya-na-gazovyh-azs-v-kazahstane/