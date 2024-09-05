Как менялся налог для физлиц в Казахстане и каких нововведений следует ожидать

Вопрос внедрения прогрессивного налога в Казахстане рассматривается уже несколько лет. При этом ранее подобный подход уже применялся, но был отменен. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане рассматривается вопрос о внедрении прогрессивного налога для физических лиц, который ранее уже применялся в стране.

С 1991 по 2007 год в Казахстане действовала прогрессивная шкала налогообложения с различными ставками в зависимости от вида и размера дохода.

С 2007 года в Казахстане действует единая ставка индивидуального подоходного налога в 10%, но президент Касым-Жомарт Токаев предложил вернуться к прогрессивной шкале с возможными ставками от 7% до 15% в зависимости от уровня дохода.

После обретения независимости в Казахстане выстраивались различные системы, включая и налоговое законодательство.

Оно претерпевало определенные изменения, что отражалось и на вопросах уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) с физических лиц. И теперь снова встает вопрос о переформатировании этой системы и внедрении дифференцированной ставки ИПН.

Рассмотрим то, как менялся данный налог с момента образования суверенного Казахстана.

Прогрессивная шкала уже применялась

Первой основой налогового законодательства Казахстана был изданный в 1991 году закон "О налоговой системе в Республике Казахстан".

В статье 6 документа указывалось, что "Величина налоговых ставок устанавливается Верховным Советом Республики Казахстан. Это право может делегироваться Правительству Республики Казахстан, местным Советам народных депутатов".

При этом, как указывается в исследовании "История налоговой системы и налогового права РК в лицах и фактах" Порохова Е.В., ставки подоходного налога с физических лиц зависели от основания получения дохода и его размера:

ИПН с доходов работников по трудовым договорам – составлял от 13% до 30% в зависимости от размера дохода;

ИПН с доходов без наличия договора – ставка могла составить от 5% до 13%, а при достижении определенного порога она увеличивалась до ставок по трудовому договору.

То есть применялась прогрессивная шкала налогообложения.

В то же время отдельные ставки ИПН были для доходов, полученных от авторских вознаграждений (13%), для наследников авторов (от 60% до 90%), а также для иных видов дохода (от 10% до 60%).

Надпись "Налоги" на английском. Иллюстративное фото: No-Mad/Getty Images

Затем произошли два изменения ставок ИПН на основе указов президента РК:

в 1994 году – по всем полученным доходам физлиц независимо от основания применялась единая прогрессивная шкала подоходного налога от 10% до 60% (в зависимости от суммы дохода);

в 1995 году – прогрессивная ставка составляла от 5% до 40% от суммы облагаемого дохода, но позже максимальный порог постепенно снижался (до 30% – в 1998 году и до 20% – в 2004 году).

Что касается зависимости от суммы дохода, то, например, с 1995 года ИПН высчитывался на основе годового расчетного показателя (ГРП), который был равен сумме месячных расчетных показателей за год (МРП менялся каждый квартал). А пороги ставок налогообложения были следующими:

при налогооблагаемом доходе менее 15 ГРП – минимальный налог в 5%;

от 15 до 30 ГРП – сумма налога с 15 ГРП плюс 10% с суммы, превышающей его;

от 30 до 65 ГРП – к налогу с 30-кратного ГРП прибавлялся налог 20% на превышающую этот показатель сумму;

от 65 ГРП – сумма налога с 65 ГРП плюс 30% с суммы, превышающей это значение.

Другими словами, размер ИПН зависел от суммы налогооблагаемого дохода: чем больше зарабатывал казахстанец, тем больший налог он платил.

Введение "плоской" ставки ИПН

В 2007 году вступает в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".

Он устанавливает единый размер индивидуального подоходного налога в Казахстане в размере 10% для всех категорий налогоплательщиков-физических лиц и независимо от суммы их доходов или оснований их получения.

Этот формат ИПН продолжает действовать и в 2024 году.

Однако в 2020 году президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения. А позже, в осеннем послании 2024 года, он снова указал на эту необходимость.

Предложение по ИПН от президента

Еще в 2020 году президент пояснил свое предложение о повышении налога для богатых казахстанцев. Согласно его словам, смысл прогрессивной шкалы в том, что мало зарабатывающие люди должны платить меньше налогов, а лица с высокими доходами – больше.

Подсчет денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

"Например, в моем понимании, если человек зарабатывает до 250-300 тысяч тенге, он не должен платить налог в 10%. Он может платить примерно 7% – это решит рабочая комиссия правительства.

Что касается среднего класса, то в отношении него по-прежнему будет применяться налог в 10%. Условно говоря, люди, получающие от 300 тысяч тенге до 1,5-2 млн тенге, будут платить 10%, как и было раньше.

А люди, зарабатывающие больше 25 млн тенге в год, как я считаю, должны платить больше 10%. Какую сумму налога они будут платить, опять же, определит комиссия: это будет 13% или 15%. Но не более 15%", – пояснил президент.

Однако затем в октябре 2023 года бывший министр нацэкономики объяснил особенности другого вида прогрессивного налога, рассматриваемого в Казахстане.

Проект, который рассматривали в правительстве

Согласно сообщению бывшего министра нацэкономики, обсуждались следующие прогрессивные ставки ИПН:

при годовом доходе до 480 минимальных заработных плат (МЗП) , что равно 40,8 млн тенге в 2024 году – сохранится ставка ИПН в 10%;

, что равно в 2024 году – сохранится ставка ИПН в 10%; при доходах свыше 480 МЗП – налог может составить 15% на сумму, превышающую указанный порог. То есть при доходе в 45 млн тенге налог в 15% затронет лишь 4,2 млн тенге от этой суммы, а остальные 40,8 млн тенге будут облагаться по ставке 10%.

Тем временем в статье 351 проекта нового Налогового кодекса, принятие которого было отложено на год по поручению президента, указано, что доходы физического лица подлежат обложению по ставке 10% (кроме доходов от частной практики, предпринимательства, дивидендов, крестьянских и фермерских хозяйств).

То есть нормы о прогрессивной налоговой шкале в нем нет.

Таким образом, с момента обретения независимости ставки ИПН в Казахстане менялись несколько раз. При этом ранее уже применялся подход с дифференцированным налогом, который был заменен "плоским" налогом в 2007 году.

А каким будет новое решение в рамках нового Налогового кодекса, пока остается неизвестным.