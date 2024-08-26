Осталось три недели: сколько казахстанцев еще не сдали "входную" декларацию

Новые участники третьего этапа всеобщего декларирования должны сдать свои налоговые отчетности до 15 сентября, однако этого не сделали еще около 1 млн казахстанцев. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 1 января в Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

Все они должны подать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 до 15 сентября текущего года. Однако, как сообщили в Комитете государственных доходов, из 2,4 млн новых участников сделали это лишь 1,4 млн, то есть 60% от общего количества декларантов. Наилучшую активность проявили жители Туркестанской области и области Ұлытау.

Не сдали декларации еще порядка 1 млн граждан. У них есть только три недели для того, чтобы предоставить информацию о своих активах и обязательствах налоговым органам. За несвоевременное представление или непредставление декларации нарушителя ждет административное наказание.

Сдать декларацию удобнее всего в электронном формате через один из доступных сервисов:

портал КГД "Кабинет налогоплательщика";

портал "Электронного правительства";

сервис проверки и подачи декларации Moldir;

мобильное приложение одного из банков второго уровня;

приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.

Впрочем, граждане могут представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке. Однако, как отмечают в комитете, 99% участников всеобщего декларирования предпочитают онлайн-формат.

Напомним, участники, которые впервые вошли в систему, со следующего года должны будут подавать уже декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Всего планируется охватить декларированием порядка 13 млн граждан Казахстана.