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Осталось три недели: сколько казахстанцев еще не сдали "входную" декларацию

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Деньги лежат на планшете
Декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новые участники третьего этапа всеобщего декларирования должны сдать свои налоговые отчетности до 15 сентября, однако этого не сделали еще около 1 млн казахстанцев. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 1 января в Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования, в котором впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

Все они должны подать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 до 15 сентября текущего года. Однако, как сообщили в Комитете государственных доходов, из 2,4 млн новых участников сделали это лишь 1,4 млн, то есть 60% от общего количества декларантов. Наилучшую активность проявили жители Туркестанской области и области Ұлытау.

Не сдали декларации еще порядка 1 млн граждан. У них есть только три недели для того, чтобы предоставить информацию о своих активах и обязательствах налоговым органам. За несвоевременное представление или непредставление декларации нарушителя ждет административное наказание.

Сдать декларацию удобнее всего в электронном формате через один из доступных сервисов:

  • портал КГД "Кабинет налогоплательщика";
  • портал "Электронного правительства";
  • сервис проверки и подачи декларации Moldir;
  • мобильное приложение одного из банков второго уровня;
  • приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.

Впрочем, граждане могут представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке. Однако, как отмечают в комитете, 99% участников всеобщего декларирования предпочитают онлайн-формат.

Напомним, участники, которые впервые вошли в систему, со следующего года должны будут подавать уже декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Всего планируется охватить декларированием порядка 13 млн граждан Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2153358-ostalos-tri-nedeli-skolko-kazahstancev-eshche-ne-sdali-vhodnuyu-deklaraciyu/

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