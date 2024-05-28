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Подешевеют ли автомобили в 2024 году в Казахстане, рассказали эксперты

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Банка с монетами и модель авто
Деньги и модель машины. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Рынок автомобилей в Казахстане сталкивается с некоторыми вызовами. Своим мнением о его текущем состоянии, перспективах и изменении цен поделились отечественные эксперты, сообщает The Tenge.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Высокий спрос и изменение структуры предложения: Казахстанский авторынок растет, с рекордными продажами около 200 тыс. единиц в 2023 году. Арут Мискарян прогнозирует рост продаж на 10% в 2024 году при сохранении стабильности.
  • Влияние кредитов и региональных факторов: Диас Валихан отмечает, что значительная часть автомобилей могла быть перенаправлена в Россию. Проблемы с паводками и новые правила выдачи кредитов могут снизить продажи до 110 тыс. единиц.
  • Стабилизация цен и конкурентное давление: Бекнур Несипбаев и Диас Валихан предсказывают снижение цен на автомобили на 10% и более благодаря конкуренции китайских производителей и локализации производства автокомпонентов.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Спрос на автомобили в Казахстане остается высоким, однако структура и объемы предложения, условия конкуренции, а также покупательская способность населения меняются.

Согласно сообщению источника, сразу несколько экспертов авторынка страны оценили текущее состояние и вызовы, которые могут повлиять на стоимость машин для населения в будущем.

Текущая ситуация в Казахстане

Эксперты отмечают, что авторынок в данный момент находится на стадии роста, а стагнации не наблюдается. Они также сходятся во мнении, что в 2023 году был отмечен рекордный рост – население приобрело около 200 тыс. единиц автотехники.

Но в отношении 2024 года их взгляды разделились.

Так, источник приводит мнение Арута Мискаряна, генерального директора Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Казахстана, который отмечает устойчивый спрос и сохранение покупательской способности несмотря на скромные темпы роста доходов.

Его прогнозы на 2024 год также оптимистичны: эксперт ожидает роста продаж на 10% при условии сохранения регуляторной стабильности и покупательской способности.

Автоблогер Диас Валихан считает, что значительную часть проданных в 2023 году автомобилей могли перенаправить в соседнюю Россию, столкнувшуюся с санкциями. Поэтому реальная картина может отличаться от данных статистики.

А продажи в 2024 году, согласно его мнению, могут снизиться до 110 тыс. единиц из-за паводков – население потратит деньги на восстановление имущества.

Таблица с мнениями экспертов
Мнение экспертов об авторынке Казахстана. Источник: The Tenge

В то же время эксперт отмечает, что почти 70% сделок по приобретению автомобилей оформляются в виде кредитов, но новые правила их выдачи, требующие подтверждения доходов, привели к резкому увеличению числа отказов.

"Эдуард Эдоков, автоэксперт, также подчеркивает, что 2023 год стал рекордным по продажам автомобилей в Казахстане, достигнув 200 000 единиц. Однако он считает, что рынок достиг своего предела, и в 2024 году не стоит ожидать значительного роста продаж", – сообщает The Tenge.

А по словам Бекнура Несипбаева, СЕО «Астана Моторс», рынок замедляется, но стагнации нет. При этом он отмечает, что покупка новых автомобилей становится более выгодной в условиях отсутствия дефицита предложения и снижения цен на авто с пробегом.

Что будет с ценами

В вопросе стоимости автомобилей эксперты считают, что цены стабилизируются.

Так, Несипбаев отмечает подорожание автомобилей нового поколения (становятся более сложными технически), однако развитие автопрома и локализация производства автокомпонентов должны сделать отечественные автомобили более доступными для потребителей.

Новые автомобили стоят на стоянке
Новые автомобили. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

"Цены на автомобили будут снижаться, поскольку дистрибьюторы вынуждены продавать поступающие партии машин по более низким ценам из-за изменения рыночной ситуации. Китайцы пришли на казахстанский рынок и навязали конкуренцию, предлагая больше опций и большие размеры автомобилей за те же деньги", – считает Диас Валихан.

Таким образом, эксперты склонны предполагать, что в 2024 году авторынок в Казахстане столкнется с некоторым снижением объемов продаж, что связано с текущими вызовами (паводки, покупательская способность, условия кредитования).

При этом они считают, что цены на автомобили могут снизиться на 10% и более, в зависимости от спроса и рыночной динамики. Устойчивое развитие казахстанского автопрома и адаптация к новым условиям будут ключевыми факторами для поддержания стабильности рынка.

Напомним, что ранее глава Минпромышленности рассказал, когда автомобили в Казахстане подешевеют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2107842-podesheveyut-li-avtomobili-v-2024-godu-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/

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