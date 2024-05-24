Сколько платят присяжным в казахстанском суде

Почти любого казахстанца в возрасте от 25 лет могут призвать к участию в суде в качестве присяжного. При этом ему заплатят – около 18 тыс. тенге в день. Подробнее о судебной системе читайте на NUR.KZ.

Согласно закону "О присяжных заседателях", почти любого казахстанца старше 25 лет могут позвать участвовать в суде в качестве присяжного. Игнорировать такой призыв не следует – за это, согласно статье 655 Административного кодекса, полагается штраф в размере 10 месячных расчетных показателей МРП), то есть 36 920 тенге в 2024 году.

Поэтому прийти в суд по призыву все же придется. Однако у казахстанцев есть возможность отказаться от участия. Согласно пункту 3 статьи 10 закона о присяжных, они следующие:

если гражданин не владеет языком, на котором будет идти суд;

если гражданин не способен выполнять свои обязанности в силу своих физических или психических недостатков;

если гражданин старше шестидесяти пяти лет;

если гражданин является священнослужителем.

Кроме того, как отмечают авторы канала "Казахстан Подешевле", могут быть освобождены от обязанностей присяжного женщины с детьми до 3 лет и лица, считающие, что не могут участвовать в суде по своим религиозным убеждениям. А также все врачи, учителя, пилоты авиакомпаний и другие лица, отвлечение от работы которых может нанести вред общественным и государственным интересам.

Впрочем, сама работа присяжного не является волонтерской, и каждый день суда будет оплачен. Присяжный получает половину от должностного оклада районного судьи – около 18 000 тенге в день.

Также присяжным компенсируются командировочные расходы на проезд к месту рассмотрения уголовного дела. При этом за присяжными заседателями сохраняется место работы, должность и учитывается трудовой стаж. Их нельзя уволить или перевести на нижеоплачиваемую должность.

Стоит также отметить, что призвать к участию в суде в качестве присяжного могут даже безработного и не имеющего высшего образования. Однако допускают к суду все же не всех казахстанцев.

Кому нельзя быть присяжным заседателем:

лица с судимостью;

люди, состоящие на учете в медорганизациях по поводу психических, поведенческих расстройств;

судьи, прокуроры, следователи, адвокаты;

госслужащие;

военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что казахстанцев стали чаще призывать в качестве присяжных заседателей. Так, последним громким делом с их участием стал суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, в результате которого он получил 24 года лишения свободы.