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Сколько платят присяжным в казахстанском суде

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Судья с молотком
Судья. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska/Getty Images

Почти любого казахстанца в возрасте от 25 лет могут призвать к участию в суде в качестве присяжного. При этом ему заплатят – около 18 тыс. тенге в день. Подробнее о судебной системе читайте на NUR.KZ.

Согласно закону "О присяжных заседателях", почти любого казахстанца старше 25 лет могут позвать участвовать в суде в качестве присяжного. Игнорировать такой призыв не следует – за это, согласно статье 655 Административного кодекса, полагается штраф в размере 10 месячных расчетных показателей МРП), то есть 36 920 тенге в 2024 году.

Поэтому прийти в суд по призыву все же придется. Однако у казахстанцев есть возможность отказаться от участия. Согласно пункту 3 статьи 10 закона о присяжных, они следующие:

  • если гражданин не владеет языком, на котором будет идти суд;
  • если гражданин не способен выполнять свои обязанности в силу своих физических или психических недостатков;
  • если гражданин старше шестидесяти пяти лет;
  • если гражданин является священнослужителем.

Кроме того, как отмечают авторы канала "Казахстан Подешевле", могут быть освобождены от обязанностей присяжного женщины с детьми до 3 лет и лица, считающие, что не могут участвовать в суде по своим религиозным убеждениям. А также все врачи, учителя, пилоты авиакомпаний и другие лица, отвлечение от работы которых может нанести вред общественным и государственным интересам.

Впрочем, сама работа присяжного не является волонтерской, и каждый день суда будет оплачен. Присяжный получает половину от должностного оклада районного судьи – около 18 000 тенге в день.

Также присяжным компенсируются командировочные расходы на проезд к месту рассмотрения уголовного дела. При этом за присяжными заседателями сохраняется место работы, должность и учитывается трудовой стаж. Их нельзя уволить или перевести на нижеоплачиваемую должность.

Стоит также отметить, что призвать к участию в суде в качестве присяжного могут даже безработного и не имеющего высшего образования. Однако допускают к суду все же не всех казахстанцев.

Кому нельзя быть присяжным заседателем:

  • лица с судимостью;
  • люди, состоящие на учете в медорганизациях по поводу психических, поведенческих расстройств;
  • судьи, прокуроры, следователи, адвокаты;
  • госслужащие;
  • военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что казахстанцев стали чаще призывать в качестве присяжных заседателей. Так, последним громким делом с их участием стал суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым, в результате которого он получил 24 года лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2106378-skolko-platyat-prisyazhnym-v-kazahstanskom-sude/

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