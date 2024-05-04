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Уведомления о несуществующих долгах по налогам начали получать казахстанцы

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Пожилая женщина использует телефон
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: grinvalds/Getty Images

Мошенники отправляют казахстанцам фальшивые уведомления об уплате налогов и штрафов от имени Комитета государственных доходов. О новой опасности читайте в материале NUR.KZ.

Ранее мы рассказывали о том, что аферисты начали выдавать себя за сотрудников налоговой и присылать казахстанцам на электронную почту уведомления о наличии задолженности по налогам или штрафам.

Как оказалось, простыми уведомлениями мошенники не ограничиваются. В Департаменте государственных доходов (ДГД) города Алматы поделились подробностями преступной схемы.

Так, например, некоторым казахстанцам через мессенджеры, социальные сети и другие каналы связи прислали реалистичные требования об уплате задолженностей. В документе, помимо суммы, которую якобы нужно уплатить, указывались реальные данные жертвы: фамилия, имя, отчество, ИИН и другая информация.

Фальшивое требование об уплате задолженности по налгам или штрафам
Фальшивое уведомление. Фото: Департамент государственных доходов Алматы

В ДГД призывают граждан не откликаться на такие уведомления, не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги на чужие счета. Всю информацию можно получить на официальном сайте органов государственных доходов.

Также в ведомстве отметили, что настоящие налоговые уведомления вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо направляются электронно в кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте или через мессенджеры не предусмотрена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2095856-uvedomleniya-o-nesushchestvuyushchih-dolgah-po-nalogam-nachali-poluchat-kazahstancy/

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