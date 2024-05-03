Сколько новых смартфонов можно бесплатно провезти через границу Казахстана

В качестве товаров для личного пользования через границу Казахстана можно провезти два новых смартфона. А чтобы не платить пошлину, их стоимость не должна превышать 500 евро. Подробности читайте на NUR.KZ.

До 1 апреля в Казахстане и других странах Евразийского экономического союза действовали повышенные таможенные пороги для беспошлинного ввоза иностранных товаров для личного пользования.

Однако теперь действуют прежние пороги бесплатного провоза товаров:

для товаров, доставляемых перевозчиком или в почтовых отправлениях – стоимостью до 200 евро и/или весом не более 31 килограмма;

и/или весом для товаров, ввозимых багажом (не считая авиаперевозки) – стоимостью до 500 евро и/или весом не более 25 килограммов.

При этом, как рассказали в Комитете государственных доходов, к физическим лицам, которые провозят товары для личного пользования, применяются следующие количественные ограничения:

изделия из меха – 1 предмет одного наименования, размера и фасона на человека;

предмет одного наименования, размера и фасона на человека; мобильный телефон – 2 единицы на человека;

единицы на человека; планшеты – 2 единицы на человека;

единицы на человека; ноутбуки и принадлежности к нему – не более 1 единицы на человека;

единицы на человека; ювелирные изделия – не более 5 единиц на человека;

единиц на человека; детская коляска – 1 штука на человека.

Важно учитывать, что превышать это количество товаров нельзя в течение месяца. То есть это максимально допустимое количество провозимых через границу товаров для личного пользования.

Отметим, что данные показатели не применяются в отношении товаров, бывших в употреблении.

То есть, если два новых смартфона в багаже будут превышать максимально допустимую стоимость, то их владельцу придется заплатить государственную пошлину. Учитывая, что многие модели смартфонов стоят больше 500 евро, бесплатно получится провезти максимум два мобильных телефона из бюджетного сегмента.

Если же пороги беспошлинного ввоза будут превышены, то владелец должен уплатить 30% от стоимости товаров, ввозимых в сопровождаемом или несопровождаемом багаже (не считая авиаперевозки), но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения.

Если превышена стоимость товаров для личного пользования, доставленных перевозчиком или почтой, то уплачивается 15% от цены в части превышения стоимостной нормы, но не менее 2 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы.

Напомним, ранее эксперты высказывались о том, что возврат прежних порогов необходим, так как слишком высокие нормы мешали развиваться отечественному бизнесу.