Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Должны ли "ипэшники" платить за себя новый пенсионный взнос в Казахстане

Опубликовано:

Монеты
Как рассчитать социальный налог в РК в 2022 году: Unsplash/Towfiqu barbhuiya

Индивидуальные предприниматели осуществляют определенные платежи и взносы как за наемных работников, так и в свою пользу. И некоторые из них – за счет дохода ИП. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Индивидуальные предприниматели (ИП) – это физические лица, которые ведут свою деятельность, направленную на получение дохода. При этом они несут личную имущественную ответственность.

С начала 2024 года в Казахстане был введен обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Это деньги, которые работодатель должен ежемесячно вносить в ЕНПФ в пользу работников, но за счет собственных средств.

Его размер зависит от ежемесячного дохода работника, а ставка ОПВР будет постепенно расти от 1,5% в 2024 году до 5% в 2028 году.

Платит ли предприниматель за себя

Согласно статье 251 Социального кодекса РК, ежемесячный доход, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть не менее минимального размера заработной платы (МЗП) и не должен превышать 50 МЗП (то есть от 85 000 до 4 250 000 тенге в 2024 году).

То есть сумма ОПВР в текущем году может составить минимум 1 275 тенге и максимум 63 750 тенге.

Калькулятор и банка с монетами
Подсчет денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

При этом, согласно постановлению правительства "Об утверждении Правил и сроков исчисления (начисления) ОПВР", предпринимателями производится исчисление обязательных пенсионных взносов работодателя в свою пользу, которое осуществляется с получаемого ими дохода.

"В случае отсутствия дохода лица, занимающиеся частной практикой, а также индивидуальные предприниматели вправе уплачивать ОПВР в ЕНПФ, исчисленные путем применения ставки, установленной пунктом 1 статьи 251 Социального кодекса, к минимальному размеру заработной платы, установленному на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", – указывается в постановлении.

То есть при отсутствии доходов можно (но не обязательно) оплатить за себя ОПВР от минимальной зарплаты в размере 85 000 тенге на текущий год – 1 275 тенге ежемесячно.

Исключение по оплате ОПВР составляют владельцы ИП и их работники, которые родились до 1975 года, либо имеют статус пенсионеров или инвалидность I и II групп.

Налоговая нагрузка ИП

Напомним, что в 2024 году завершился срок действия единого совокупного платежа (ЕСП). Теперь предприниматели должны выбрать подходящий налоговый режим и производить все необходимые социальные взносы и платежи в бюджет (за себя и за работников).

Также "ипэшники" в текущем году входят в программу всеобщего налогового декларирования и должны сдать соответствующую входную декларацию 250.00 до 15 сентября.

Ранее мы рассказывали, кто может платить самый низкий налог для ИП в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2087849-dolzhny-li-ipeshniki-platit-za-sebya-novyy-pensionnyy-vznos-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.