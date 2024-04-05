Кто может платить самый низкий налог для ИП в Казахстане

Предприниматели в Казахстане должны вести прозрачную деятельность. А чтобы налоги не оказались слишком высокими, важно правильно подобрать налоговый режим. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Индивидуальное предпринимательство (ИП) — это самостоятельная, инициативная деятельность граждан РК, кандасов, направленная на получение чистого дохода. Она основывается на собственности самих физических лиц (имущественную ответственность) и осуществляется от их имени.

Соответственно, ИП должны платить налоги с получаемых доходов. А их размеры будут зависеть от налогового режима. Чем они отличаются и какие имеют условия, рассказали аналитики Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука".

Если ИП работает без работников

Как отмечается в источнике, специальный налоговый режим (СНР) на основе патента подходит для тех ИП, у которых нет наемных работников. Это самый простой режим с облегченными условиями.

Так, ставка налога равна 1% от полученного дохода. Однако есть и ограничения: годовой доход такого предпринимателя не должен превышать 3 528 МРП, что равно 13 025 376 тенге в 2024 году.

Напомним, что такой же налог платят и ИП, работающие по СНР с использованием специального мобильного приложения "E-Salyq Вusiness". Это может оказаться особенно удобным для бывших плательщиков ЕСП.

Если есть до 29 работников

СНР на основе упрощенной декларации предполагает, что количество работников ИП не превышает 30 человек, включая самого предпринимателя.

Платить нужно 3% от дохода, из которых половина (1,5%) приходится на подоходный налог, вторая часть – на социальный налог. Также индивидуальный предприниматель платит за себя 10% пенсионных в ЕНПФ, 3,5% – социальные отчисления и 5% от 1,4 МЗП – на медицинское страхование.

"Упрощенка подходит тем ИП, максимальный доход которых за полугодие не превышает 24 038 МРП (88 748 296 тенге). При применении трехкомпонентной интегрированной системы (онлайн контрольно-кассовые машины, устройство для приема безналичных платежей и автоматизированная система учета товаров) порог дохода увеличивается", – отмечается в источнике.

Однако важно помнить, что при превышении уровня дохода в 20 000 МРП (73 840 000 тенге) придется встать на учет по налогу на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%.

Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com

Когда работников и денег больше

СНР с использованием фиксированного вычета рассчитан на ИП с максимальным количеством работников до 50 человек, включая предпринимателя.

Налоговая ставка составит 10% от дохода. Однако СНР применим только тогда, когда максимальный доход за 6 месяцев не превышает 144 184 МРП (532 327 328 тенге).

Если ИП не подходит под эти условия

Общеустановленный режим может применяться в тех случаях, когда бизнес не подходит ни одной из трех предыдущих режимов.

"Он предусматривает ставку в 10% от дохода, причем нет никаких ограничений по размеру дохода. Общеустановленный режим подходит бизнесу с большими оборотами.

Кроме того, такая система обязательна для производителей алкоголя и табака, специалистов, которые оказывают финансовые и бухгалтерские услуги, компаний, реализующих нефтепродукты или работающих с природными ресурсами", – указывается в источнике.

Расчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

Расходы на работников

Следует отметить, что ИП с наемными работниками также будут иметь соответствующие расходы. Так, с дохода работников нужно будет удерживать и оплачивать ежемесячно:

10% на пенсионные взносы;

10% на индивидуальный подоходный налог (ИПН);

2% на взносы в рамках медстрахования (ВОСМС).

Дополнительно, но уже за свой счет, ИП оплачивает:

3,5% на социальные отчисления;

3% на обязательное медицинское страхование (ОСМС).

От социального налога на работников индивидуальные предприниматели освобождены.

"ИП на упрощенке с 2024 года должен уплачивать обязательные пенсионные взносы работодателя в размере 1,5% за себя и за своих работников. Минимальный размер ОПВР в 2024 году равен 1 275 тенге (1,5% от 85 000 тенге)", – указывается в источнике.

Однако в некоторых случаях ОПВР не уплачивается. Это касается самих предпринимателей и работников, которые родились до 1975 года, являются пенсионерами, имеют бессрочно установленную инвалидность I и II групп.

Ранее мы рассказывали, какие плюсы и минусы ожидают казахстанских предпринимателей, работающих "в белую".