Что делать, если неправильно начислили налог на транспорт в Казахстане

Некоторым казахстанцам по ошибке была начислена слишком большая сумма налога на транспорт. Автовладельцы могут ее исправить, обратившись в КГД МФ РК. Что для этого нужно, читайте в материале NUR.KZ.

До 1 апреля все автовладельцы в Казахстане должны были уплатить налог на транспорт. Тем, кто это не сделал, начала "капать" пеня. О том, что произойдет, если и дальше игнорировать свои обязанности, мы подробно рассказывали здесь.

Однако некоторым гражданам в текущем году налог начислили с ошибками – суммы, которые нужно было уплатить, оказались завышенными. Как рассказывает портал "Колеса", спешить оплачивать ошибочную сумму не стоит – все можно исправить.

Проверить, правильно ли начислили налог, можно рассчитав его самостоятельно или воспользовавшись одним из налоговых калькуляторов:

на web-портале kgd.gov.kz;

в мобильном приложении e-Salyq Azamat;

на портале "Колеса".

Если в сумме налога действительно закралась ошибка, то гражданину стоит обратиться в местный департамент государственных доходов. С собой нужно иметь техпаспорт транспортного средства, чтобы доказать налоговикам наличие ошибки.

Сотрудники департамента после проверки должны исправить данные по транспортному средству и пересчитать сумму налога.

Стоит отметить, что подать заявление и исправить неверные данные можно также онлайн, воспользовавшись сервисом "Налоговый кошелек" мобильного приложения e-Salyq Azamat. К заявлению нужно приложить копии документов с корректными данными автомобиля. Однако нужно быть готовым, что онлайн-исправление длится дольше.

Напомним, в 2024 году всем автовладельцам начислили транспортный налог за фактическое использование автомобиля в 2023 году. Соответственно и сумма рассчитывалась по месячному расчетному показателю (МРП), который действовал на тот момент, то есть 3 450 тенге.

Ранее мы также рассказывали о том, что делать, если налог был начислен по ошибке гражданину, у которого вообще нет автомобиля.