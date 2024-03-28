Казахстанцев стали чаще штрафовать за занижение налогов

Количество ИП в Казахстане выросло. Однако налоговые поступления в госбюджет сильно снизились. Но при этом увеличилось количество штрафов за занижение налоговых сумм. Подробности читайте на NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что в начале года из-за нового этапа всеобщего декларирования многие индивидуальные предприниматели (ИП) решили завершить свою деятельность, в разрезе всего года их количество лишь растет. Они также активно переходят на безналичный расчет и отказываются от "серых" доходов.

Такая тенденция должна положительно сказаться и на налоговых поступлениях в государственный бюджет. Однако, как отмечает портал Finprom, в действительности за год они сократились на треть.

За январь текущего года в государственный бюджет Казахстана поступило 1,6 трлн тенге – на 5% меньше, чем годом ранее. Из этой суммы на налоги пришлось 59,5%, или 979,8 млрд тенге – это сразу на 32,5% меньше, чем было в январе 2023 года.

Налоговые поступления. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что поступления снизились почти по всем основным налогам. Например, на подоходный в январе пришлось 495,4 млрд тенге, что сразу на 36% меньше, чем было годом ранее.

Объем налогов на собственность снизился на 16,6%, до 5,8 млрд тенге, а поступление внутренних налогов на товары, работы и услуги упали на 26,4%, до 289 млрд тенге. Сильнее всего снизился объем налогов на международную торговлю и внешние операции – сразу на 67%, до 59,8 млрд тенге.

Исключением из общей картины стали только социальный налог, объем которого вырос на 34,5%, до 120,2 млрд тенге, а также поступления за счет обязательных платежей, взимаемых за совершение юридически значимых действий или выдачу документов, и прочие налоги – первые выросли на 30,4%, до 9,4 млрд тенге, а вторые – на 46%, до 0,2 млрд тенге.

Налоговые поступления. Инфографика: finprom.kz

Примечательно, что на фоне снижения поступлений в стране стали чаще фиксировать административные правонарушения, связанные с занижением сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет. За январь было зафиксировано сразу 355 таких случаев – это в полтора раза больше, чем было в прошлом году.

Всего же в области налогообложения за первые два месяца 2024 года было зафиксировано 34,7 тыс. административных правонарушений, что на 1,8% больше, чем было в январе 2023 года.

Нарушения в налоговом сфере. Инфографика: finprom.kz

Примечательно, что в январе было зарегистрировано сразу 22 666 нарушений по статье 272 Административного кодекса. По ней в том числе наказывают граждан, которые несвоевременно или с ошибками предоставили декларацию в рамках всеобщего декларирования.

Также напомним, что самозанятые граждане, которые ранее пользовались единым совокупным платежом (ЕСП), в 2024 году обязаны стать индивидуальными предпринимателями, если решат продолжать деятельность, связанную с получением прибыли.