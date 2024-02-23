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Казахстан переходит на единое время: что нужно сделать продавцам и предпринимателям

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Чек достают из принтера
Выдача чека. Иллюстративное фото: Daniel Karmann / Picture Alliance / Getty Images

Переход на единый часовой пояс произойдет автоматически, однако в некоторых случаях предпринимателям нужно будет настроить свои кассовые аппараты вручную. Подробности читайте на NUR.KZ.

В ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 по всей территории Казахстана начнет действовать единый пятый часовой пояс (UTC+5). Большинству граждан, помимо перевода стрелок на классических часах, делать ничего не нужно – все произойдет автоматически, как, например, со временем в смартфонах, которое изменится благодаря доступу в Интернет.

При этом, как сообщили в Комитете государственных доходов, некоторым предпринимателям придется настроить время в своих контрольно-кассовых машинах (ККМ).

Стоит отметить, что некоторые ККМ, которые являются аппаратно-программными комплексами, сделают это автоматически. А вот в остальных придется произвести настройку времени вручную – согласно прилагаемому к аппарату руководству по эксплуатации или по видеоинструкции. Сделать это нужно после 29 февраля

При возникновении вопросов консультацию можно получить на бесплатной основе в Центрах технического обслуживания по договорам на сопровождение кассовых аппаратов, а также в Центрах оказания услуг в Управлениях государственных доходов или контакт-центре по номеру 1414.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2062682-kazahstan-perehodit-na-edinoe-vremya-chto-nuzhno-sdelat-prodavtsam-i-predprinimatelyam/

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