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30 лет независимости Казахстана

Заверить долги перед сдачей декларации посоветовали казахстанцам

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Нотариус ставит печать в документе
Нотариус. Иллюстративное фото: greenleaf123/Getty Images

В рамках всеобщего декларирования казахстанцам нужно будет указать деньги, которые они давали в долг, чтобы потом не объяснять происхождение этих средств. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

С нового года начнется третий этап всеобщего декларирования, в котором примут участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

При этом в первый год они должны будут подать декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. В ней в том числе нужно будет отразить информацию об имуществе, которое имеется на момент подачи документа.

Как сообщает портал "Учет", позаботиться также следует и о деньгах, которые казахстанцы давали кому-либо в долг: нужно подготовить расписку с указанной суммой, заверить ее у нотариуса и уже в декларации указать ее в графе "Сведения о наличии дебиторской/кредиторской задолженности".

"Скажем, родственники заняли 10 млн тенге и на словах обещали когда-нибудь отдать. Если вы не укажете этот долг в декларации, то это может повлиять на налогообложение в будущем.

Когда должник рассчитается, это можно будет указать в последующих декларациях. Если вы сделаете большую покупку за счет возвращенных вам денег, то их происхождение уже будет понятным. У государства не возникнет вопросов", – объясняет основатель группы компаний "Учет" Максим Барышев.

Другими словами, здесь действует такая же логика как и с наличными деньгами. Казахстанцы, конечно же, могут не указывать их в документах, однако потом, если крупная сумма будет потрачена, придется объяснять налоговым органам, откуда она взялась.

Именно поэтому казахстанцам следует еще в этом году позаботиться о своих долгах и заверить их у нотариуса. А большие суммы наличных денег эксперты рекомендуют разместить на банковских счетах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2051933-zaverit-dolgi-pered-vseobschim-deklarirovaniem-posovetovali-kazahstantsam/

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