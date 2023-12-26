Сведения о домах и машинах, купленных в Казахстане, хотят убрать из деклараций

В Казахстане планируют упростить форму декларации и удалить оттуда графу о приобретенном в стране имуществе, потому что эта информация и так есть в базах. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году начнется третий этап всеобщего декларирования. В его преддверии Министерство финансов РК разработало проект приказа, который призван упростить заполнение деклараций для казахстанцев. Документ с поправками был опубликован на портале "Открытые НПА".

Авторы поправок предлагают исключить из декларации сведения о приобретении, отчуждении и безвозмездном получении имущества в Казахстане. То есть, гражданам не нужно будет отмечать в документе, например, покупку недвижимости или автомобиля на территории страны.

Как отмечают в Минфине, все эти данные и так сразу попадают в информационные системы государственных органов.

Важно понимать, что это касается только имущества, которое зарегистрировано в Казахстане. Недвижимость за рубежом под эти правила не попадет. Ее по-прежнему нужно будет отображать в декларации.

На текущий момент проект находится на стадии публичного обсуждения, которая продлится до 1 января 2024 года.

Напомним, ранее эксперты советовали, помимо наличных денег, декларировать и средства, которые были даны в долг. Таким образом казахстанцы смогут избежать ненужных проверок в будущем.