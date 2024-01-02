Штрафы за шум, распитие алкоголя и другие нарушения выросли в Казахстане

Проживание в многоквартирных домах имеет свои особенности, включая ответственность за шум и нарушение других правил. В частности, за это может последовать штраф. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы должны помнить о том, что закон регулирует некоторые вопросы по допустимому поведению в квартирах и даже за их пределами.

При этом наказание за нарушение норм может обернуться административным штрафом. А с увеличением месячного расчетного показателя (МРП) в 2024 году с 3 450 до 3 692 тенге выросли и суммы "платежей" за проступки. Рассмотрим наиболее распространенные нарушения.

Тишина в доме

В будние дни казахстанцы не должны шуметь с 22:00 до 09:00. В это время не стоит проводить застолья, делать ремонт или громко слушать музыку. Даже день рождения не является поводом для нарушения.

А в выходные и праздничные дни время тишины определяется как с 23:00 до 10 часов утра.

Несоблюдение этого правила, согласно 437 статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), грозит штрафом для физлиц в размере 5 МРП – это 18 460 тенге в текущем году. Повторный проступок в течение 12 месяцев с последнего нарушения увеличит сумму в два раза – до 36 920 тенге.

Курение и алкоголь вредны даже для кошелька

Курение сигарет, нагреваемого табака, вейпа и кальяна в общественных местах (на детских площадках, в подъезде, во дворах и даже в своей машине с сидящим в ней ребенком) также является правонарушением.

Штраф за это составит 15 МРП или 55 380 тенге на 2024 год. За повторное нарушение в течение года – 20 МРП или 73 840 тенге, согласно 441 статье КоАП.

Запрещающая табличка. Иллюстративное фото: freepik.com

Также нарушением является нахождение в состоянии алкогольного опьянения или употребление алкогольной продукции в общественных местах. За это придется заплатить 5 МРП (18 460 тенге), согласно 440 статье КоАП.

Повторное нарушение в течение 12 месяцев увеличит наказание до 10 МРП (36 920 тенге) или приведет к аресту на срок до пяти суток.

Онлайн-штрафы

Казахстанцам следует помнить и о том, что сообщения и комментарии в социальных сетях могут стать основанием для наложения штрафа.

Так, согласно пункту 2 статьи 131 Уголовного кодекса РК, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказывается штрафом до 200 МРП (738 400 тенге).

Также наказание может быть заменено исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.

Важно помнить об этих правилах поведения и соблюдать их как в Интернете, так и в реальной жизни, чтобы не получить штраф.