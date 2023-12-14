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30 лет независимости Казахстана

Какие штрафы могут поджидать казахстанцев на Новый год

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Грустный Дед Мороз сидит на снегу
Грустный Дед Мороз. Иллюстративное фото: gilaxia/Getty Images

Во время празднования начала нового календарного года важно помнить об ответственности за шум, празднования и прочие детали. Иначе можно получить штрафы на десятки тысяч тенге, передает NUR.KZ.

Официально праздничные дни в честь наступления 2024 года длятся с 30 декабря по 2 января. Однако казахстанцы могут начать звать гостей и устраивать празднование задолго до праздника или спустя несколько дней уже после него.

Во всех этих случаях они рискуют столкнуться с серьезными штрафами, если не будут соблюдать некоторые правила.

Напомним, что отдельный штраф придется заплатить за спиленную елку в Казахстане.

Штраф у себя же дома

Одним из основных правил проживания в многоквартирных домах является соблюдение тишины. Это касается и праздничных дней.

Так, в будни нельзя шуметь с 22:00 до 09:00: то есть не стоит проводить застолья, делать ремонт или громко слушать музыку. А в выходные и праздничные дни время тишины определяется как с 23:00 до 10 часов утра.

Нарушение этого правила, согласно 437 статье Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), грозит штрафом в размере 5 месячных расчетных показателей (МРП) – это 17 250 тенге в 2023 году и 18 460 тенге с 1 января следующего года. Повторный проступок увеличит сумму в два раза: 34 500 тенге и 36 920 тенге соответственно.

А предпринимателям, у которых заведение расположено в жилом здании, за превышение уровня шума грозит штраф от 20 до 100 МРП (от 69 тыс. тенге до 369 тыс. тенге в 2023 году) в зависимости от размера бизнеса.

Мужчина собирается напугать друга
Шум. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

Салюты тоже наказуемы

Пиротехнические изделия являются опасными и требуют бережного обращения. Даже существуют правила их использования, которые предусматривают:

  • место для салюта – это должна быть большая открытая площадка, которая в радиусе 50 метров свободна от деревьев, каких-либо построек и линий электропередачи, пожароопасных объектов, стоянок, машин и так далее;
  • инструкции к пиротехнике – ее следует тщательно изучить, так как в ней указывается безопасное расстояние для запускающего (в зависимости от класса потенциальной опасности радиус зоны риска может составлять от 0,5 до 30 метров);
  • зрители – должны стоять минимум в 35-50 метрах от пусковой площадки, при этом обязательно с наветренной стороны.

При нарушении этих требований, согласно 436 статье КоАП, можно получить штраф на сумму от 20 до 30 МРП (до 103 500 тенге в 2023 году и до 110 760 тенге в 2024 году).

И чтобы не столкнуться с подобными расходами из-за праздника, следует не забывать о правилах по уровню шума и соблюдению техники безопасности.

Напомним, что также можно получить штраф за несоответствие колес авто зимнему сезону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2050582-kakie-shtrafy-mogut-podzhidat-kazahstantsev-na-novyy-god/

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