Будут ли проверять казахстанцев на сдачу деклараций

В КГД МФ РК предупредили, что будут проводить налоговую проверку в отношении казахстанцев, которые сдали декларации с ошибками и вовремя не устранили их. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
С 2024 года декларировать свои активы и обязательства начнут индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.
Как объяснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), основными задачами всеобщего декларирования являются:
- создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц;
- обеспечение справедливого налогообложения и совершенствование социальной политики;
- снижение уровня коррупции и теневой экономики.
В связи с этим казахстанцам, которые в новом году начнут декларировать свои активы и обязательства, рекомендуется заранее подготовиться и узнать о том, какую информацию нужно указать во входной декларации по форме 250.00. Об этом мы подробно рассказывали здесь.
Важно отметить, что декларированию подлежат все активы гражданина, в том числе и те, что находятся за рубежом: ценные бумаги, банковские счета, наличные деньги (в пределах 10 000 МРП), золотые слитки, недвижимость и другое имущество.
В КГД также сообщают, что свои отчетности казахстанцы могут сдать в бумажном либо в электронном виде через одну из доступных платформ:
- на сайте salyk.kz – в "Кабинете налогоплательщика";
- на портале Электронного правительства;
- через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile и некоторых банков второго уровня.
При этом в Комитете госдоходов предупредили, что будет проводиться мониторинг (камеральный контроль) доходов физических лиц. Происходить это будет следующим образом:
- проверяется наличие или отсутствие декларации;
- выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации или занижение доходов.
Казахстанцам, допустившим ошибки, необходимо будет их исправить. В противном случае по итогам камерального контроля будет проводиться налоговая проверка.
Напомним, в Казахстане предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП в отношении граждан, не сдавших вовремя декларацию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2050847-budut-li-proveryat-kazahstantsev-na-sdachu-deklaratsiy/