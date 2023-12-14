Будут ли проверять казахстанцев на сдачу деклараций

В КГД МФ РК предупредили, что будут проводить налоговую проверку в отношении казахстанцев, которые сдали декларации с ошибками и вовремя не устранили их. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 2024 года декларировать свои активы и обязательства начнут индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

Как объяснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), основными задачами всеобщего декларирования являются:

создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц;

обеспечение справедливого налогообложения и совершенствование социальной политики;

снижение уровня коррупции и теневой экономики.

В связи с этим казахстанцам, которые в новом году начнут декларировать свои активы и обязательства, рекомендуется заранее подготовиться и узнать о том, какую информацию нужно указать во входной декларации по форме 250.00. Об этом мы подробно рассказывали здесь.

Важно отметить, что декларированию подлежат все активы гражданина, в том числе и те, что находятся за рубежом: ценные бумаги, банковские счета, наличные деньги (в пределах 10 000 МРП), золотые слитки, недвижимость и другое имущество.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В КГД также сообщают, что свои отчетности казахстанцы могут сдать в бумажном либо в электронном виде через одну из доступных платформ:

на сайте salyk.kz – в "Кабинете налогоплательщика";

на портале Электронного правительства;

через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile и некоторых банков второго уровня.

При этом в Комитете госдоходов предупредили, что будет проводиться мониторинг (камеральный контроль) доходов физических лиц. Происходить это будет следующим образом:

проверяется наличие или отсутствие декларации;

выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации или занижение доходов.

Казахстанцам, допустившим ошибки, необходимо будет их исправить. В противном случае по итогам камерального контроля будет проводиться налоговая проверка.

Напомним, в Казахстане предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП в отношении граждан, не сдавших вовремя декларацию.