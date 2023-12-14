Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Будут ли проверять казахстанцев на сдачу деклараций

Опубликовано:

Подсчет налогов.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В КГД МФ РК предупредили, что будут проводить налоговую проверку в отношении казахстанцев, которые сдали декларации с ошибками и вовремя не устранили их. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 2024 года декларировать свои активы и обязательства начнут индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

Как объяснили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК), основными задачами всеобщего декларирования являются:

  • создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц;
  • обеспечение справедливого налогообложения и совершенствование социальной политики;
  • снижение уровня коррупции и теневой экономики.

В связи с этим казахстанцам, которые в новом году начнут декларировать свои активы и обязательства, рекомендуется заранее подготовиться и узнать о том, какую информацию нужно указать во входной декларации по форме 250.00. Об этом мы подробно рассказывали здесь.

Важно отметить, что декларированию подлежат все активы гражданина, в том числе и те, что находятся за рубежом: ценные бумаги, банковские счета, наличные деньги (в пределах 10 000 МРП), золотые слитки, недвижимость и другое имущество.

Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В КГД также сообщают, что свои отчетности казахстанцы могут сдать в бумажном либо в электронном виде через одну из доступных платформ:

  • на сайте salyk.kz – в "Кабинете налогоплательщика";
  • на портале Электронного правительства;
  • через мобильные приложения e-Salyq Azamat, eGov mobile и некоторых банков второго уровня.

При этом в Комитете госдоходов предупредили, что будет проводиться мониторинг (камеральный контроль) доходов физических лиц. Происходить это будет следующим образом:

  • проверяется наличие или отсутствие декларации;
  • выявляется факт неотражения доходов и имущества в декларации или занижение доходов.

Казахстанцам, допустившим ошибки, необходимо будет их исправить. В противном случае по итогам камерального контроля будет проводиться налоговая проверка.

Напомним, в Казахстане предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП в отношении граждан, не сдавших вовремя декларацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2050847-budut-li-proveryat-kazahstantsev-na-sdachu-deklaratsiy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.